Trumps nästa drag för att tvinga sig kvar vid makten

Stämning på stämning slås ner i nyckelstaternas domstolar. Bara på torsdagen kastades tre stämningar ut från domstolar i Arizona, Pennsylvania och Georgia.

Det har blivit alltmer tydligt att målet med stämningarna inte primärt är att vinna där. Snarare, vilket mer eller mindre har bekräftats av Trumps juridiska rådgivare Jenna Ellis, är målet att skapa så mycket tvivel kring valet att delstaterna inte godkänner valresultaten – och att delstatsparlament väljer elektorer på egen hand.

Bjuds in till Vita huset

Källor nära Rudy Giuliani har även bekräftat att det är taktiken. Fem av de sex nyckelstater som ligger närmast till hands styrs av republikansk majoritet i senat och representanthus – två har dessutom republikansk guvernör.

Först verkar siktet vara inställt på Michigan. På torsdagskvällen avslöjade the Detroit News att republikanernas två högsta företrädare i Michigan, senatsledaren Mike Shirkey och representanthusets talman Lee Chatfield, bjudits in till Vita huset. Besöket väntas äga rum under fredagen.

Paul Mitchell är republikan och ledamot av USA:s representanthus. Han är lvertygad om att partikamraterna bjudits in för att pressas till att utse elektorer som inte röstats fram av väljarna.

– Om de gör något annat än att respektera folkets röst bryter de mot sin ed. De har svurit en ed till konstitutionen och statens lagar säger att du inte får utse vem du vill, säger republikanen Paul Mitchell, ledamot i representanthuset.

Har uteslutit kupp i Michigan

Även Michigans guvernör, Gretchen Whitmer reagerar starkt på nyheten.

– Inget möte i världen kan ända det faktum att Biden vann Michigan med över 150 000 röster, säger hon.

Såväl Shirkey som Chatfield har tidigare uteslutit att de skulle skulle hjälpa Trump att genomföra kuppen. Michigans lagar säger också, mycket riktigt, att samtliga elektorer ska gå till den kandidat som fått flest röster.

Oron för vad besöket ska leda till är trots deras utfästelser stor. ”Det här är en skymf mot vår demokrati”, skriver kongressledamoten Debbie Dingell på Twitter.

Biden vinner Georgia

Samtidigt som bråket kring Michigan rasade blev den för hand genomförda omräkningen i Georgia klar. Biden står kvar som segrare, även om marginalen blev något mindre än tidigare. I Georgia försökte den konservativa advokaten Lin Wood stoppa förfarandet då delstaten ska godkänna valresultatet under fredagen, men den av Trump utsedda domaren avslog begäran då advokaten inte ens hade rätt att föra fram talan.

