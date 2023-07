Det är inte gratis att försvara den amerikanska ex-presidenten i rätten.

Över 40 miljoner dollar, vilket motsvarar över 400 miljoner svenska kronor, har tagits från Trumps politiska kampanjgrupp Save America för att betala juridiska kostnader, uppger källor för Washington Post. Summan gällar det första halvåret av 2023.

Det är Trumps juridiska team med advokater, rådgivare och även vittnen som miljonsumman har gått till.

Största utgiften för kampanjen 2024

Summan på över 400 miljoner kronor är större än någon annan utgift för kampanjen 2024 och motsvarar mer än vad som samlats in under det andra kvartalet under 2023, skriver Washington Post.

– Det är en extraordinär summa. När allt kommer omkring är det upp till donatorerna att bestämma om de vill att deras pengar ska användas på det sättet, säger Paul Seamus Ryan, expert inom kampanjfinansiering till Washington Post.

Och summan väntas bara växa, eftersom Trump står inför flera åtal i Florida, New York, Washington och Georgia. Enligt ex-presidentens rådgivare kommer kostnaderna att öka i takt med ex-presidenten hotas av flera utredningar, rättegångarna och åtal.

Steven Cheung, Donald Trumps talesperson, sa att de betalade kostnaderna för att skydda de anställda från att bli ruinerade och för att förhindra att ”deras liv förstörs helt”.

Begärt återbetalning av donation

På grund av de höga juridiska kostnaderna har Trumps kampanjgrupp begärt en återbetalning av en donation på 60 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 600 miljoner kronor, uppger källor för New York Times.

Donationen ska ha getts till en annan grupp som stöttar Trump. Beslutet att återkalla en donation ”signalerar en möjlig pengakris för Trump”, skriver New York Times.

Ex-presidenten har vägrat att betala räkningar och undvikit att starta en försvarsfond som kan finansiera de juridiska utgifterna, skriver tidningen. Fonderna är endast till för personer som är skyldiga till brott, ska Trump ha sagt till sina medarbetare.

Republikan: ”Skamligt”

Republikanrivalen Chris Christie sa i juni att han tycker att Trumps finansiering av de juridiska kostnaderna med insamlade pengar är ”skamligt”.

– Han går till medelklassmän och kvinnor i detta land och de donerar 15, 25, 50, 100 dollar för att de tror på Donald Trump och vill att han ska bli president igen. De ger inte pengarna så att han kan betala sina personliga juridiska avgifter, sa Chris Christie till CNN.

Kampanjgruppen Save America släpper de officiella siffrorna i en rapport på måndag.

