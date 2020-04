Trumps kamp – för att tjäna på krisen

Hur påverkar pandemin Trumps presidentskap?

Lite hårdraget kan man säga att allt som hittills hänt under Donald Trumps dryga tre år som president inte längre spelar någon roll – det som avgör hans framtid som president är hur han hanterar den pågående pandemin. Så menar i alla fall många framträdande bedömare i USA dessa dagar. Och det är säkert en korrekt bedömning, allt kretsar nu kring pandemin och hur USA ska hämta sig från denna och inget om hur läget var innan det här bröt ut.

Trumps planerade valbudskap om hur hans politik lyckats skapa den bästa ekonomin i USA:s historia har helt enkelt gått upp i rök. Och med den utgångspunkten är Trump säkerligen fullt sysselsatt med hur han ska använda den här krisen till sin fördel. Som Myra Adams i RealClear Politics – med en referens till Obamas tidigare chefsrådgivare – cyniskt beskriver det; ”You never want a serious crisis to go to waste”.

Just detta är Trump fullständigt medveten om och möjligen är det därför han själv framträder på bästa sändningstid varje dag, ibland i ett par timmar, för att berätta om allt han gör. ​Det är som att han flyttat valkampanjen till presskonferenserna och utnyttjar varje stund till att skapa de berättelser han vill fokusera på till valet. Att kommunicera på det här sättet - med sig själv i fokus är hans paradgren och nu vet han dessutom att hans konkurrenter är instängda i karantän i sina hem.

Det finns flera ​bedömare som hävdar att den här pandemin är ett så omfattande​mänskligt problem att det som kommer att avgöra ​Trumps återvalsmöjligheter är hur situationen faktiskt hanteras ​av honom, men jag tror att det kommer att vara minst lika viktigt hur Trump kommunicerar sin berättelse om krishanteringen. Många amerikaner informerar sig inte om helhetsbilden eller sanningshalten i det som sägs utan lyssnar på och sluter upp bakom presidenten i kristider.

Hur ser det ut i övrigt vad gäller valet - händer något alls?

Det kan tyckas märkligt att ens prata om val i dessa tider och självklart blir inget som det var tänkt sig längre, olika primärval skjuts nu upp och demokraternas konvent har senarelagts från juli till augusti. Människors fokus är självklart inte riktade mot valet men samtidigt tuffar partiorganisationerna på så gott det går i bakgrunden med siktet inställt på att valet ska kunna genomföras som planerat i november. Dock diskuteras nu möjligheterna till poströstning eftersom man befarar en andra våg av pandemin i höst. De båda huvudkandidaterna i det demokratiska partiet – Joe Biden och Bernie Sanders – sköter sina kampanjer hemifrån men nu är det svårt att nå ut och veta vad man bör göra. Sanders har en fördel över Biden av att vara så mycket bättre rustad för digitala kampanjer och sin ​skicklighet i sociala medier. Hans politiska käpphästar handlar ju också om sjukvård för alla och bättre skyddsnät för människor i utsatta grupper varpå hans rörelse får vatten på sin kvarn.​ Biden å sin sida kämpar med att få fram budskapet om att han varit fullt redo att axla ansvaret att hantera den här situationen. Samtidigt är Sanders chanslös men han har möjlighet att påverka den politiska riktningen i politiken inom partiet i höst. Men det faktum att det inte ens ​i detta läge kan avgöras vem som ska representera det demokratiska partiet i höst ger Donald Trump och hans kampanj en stor fördel. Det resonerar vi om i podcasten Amerikaanalys.

Vad riskerar att glömmas bort när alla riktar blicken mot pandemin?

Som överallt i världen just nu är kvinnor särskilt utsatta när de förpassas till​ sina hem och till instängda miljöer. Våldet mot kvinnor i nära relationer är ett stort problem i USA. I vanliga fall skjuts i genomsnitt över 50 kvinnor varje månad till döds ​i USA av den man de lever tillsammans med. Över 4,5 miljoner amerikanska kvinnor har någon gång hotats med vapen av en närstående. När kvinnor nu tvingas hålla sig hemma och alkohol och drogkonsumtionen sannolikt samtidigt ökar – då ökar​ även våldet och hoten.

På klimatområdet händer också en del saker i bakgrunden av coronakrisen. Trumpadministrationen fortsätter sin nedmontering av Barack Obamas reformer på miljöområdet vilket får obefintlig uppmärksamhet i dessa tider men som kan få långsiktigt negativa konsekvenser. Man har nu snart sagt tagit bort alla tidigare regleringar – nu senast genom att lätta på bestämmelserna om bränsleförbrukning i bilar.

