Dina generella intryck av talet?

Stilistiskt var det ett väldigt välskrivet och snyggt tal som presidenten också lyckades framföra på ett samlat och bra sätt. Jag tycker framför allt inledningen och avslutningen var väldigt starkt. På flera sätt liknade det ett av Obamas starkaste state of the union-avrundningar (2010) även om Trump inte kan mäta sig med sin föregångares förmåga att framför tal rent retoriskt.

Men det var fullt av patriotism som ramade in USA:s storhet och unika roll i världen precis som amerikaner vill ha det. Trump lyfte fram att vi bara har sett början på den amerikanska drömmen (”we have not yet begun to dream”) och att landets bästa dagar ligger framför dem.

Trump underströk också att vad ”vi” gör med den här stunden och hur vi kommer att bli dömda ligger på ”oss” att avgöra. Vi kan välja att möta framtiden på ett makalöst sätt - det är sådana vi är. Han lyckades också balansera mellan att sätta press på kongressen och att mana till samarbete över gränser.

Problemet för presidenten är däremot att han snabbt brukar falla in i att twittra oförskämdheter och diverse hot mot olika motståndare så hans praktik och retorik här talar två olika språk. Ska han lyckas med något av det han vill framåt måste han själv visa sina motståndare mer respekt.

LÄS MER: Det vill presidenten säga med det annorlunda talet

Något som gjorde särskilt starkt intryck?

Trump har särskilt svårt att nå ut till kvinnliga väljare och ska han vinna valet 2020 så måste han skapa förtroende i en bredare kvinnlig väljargrupp. I det avseendet har han en brant uppförsbacke just nu. Kanske var det därför han valde att lägga en del av sitt tal i natt till att lyfta kvinnors hårda arbete och berömma kvinnors företagsamhet som en viktig del av USA:s framgång och den nuvarande ekonomiska uppgången.

Han lyfte även det faktum att den nyss tillträdda kongressen är den med flest kvinnliga ledamöter i historien. Flertalet av de demokratiska ledamöterna var klädda i vitt för att symbolisera den här segern för kvinnlig representation och det blev också stående ovationer när Trump framhöll detta, samtidigt pratade Trump om att värna livet och signalerade behovet av strängare abortlagar vilket försvårar att nå ut till de kvinnor han vill få på sin sida.

LÄS MER: Tiffany Trumps markering under Donald Trumps tal

Flertalet av de demokratiska ledamöterna var klädda i vitt. Foto: ERIK S. LESSER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN Även Trumps dotter Tiffany. Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vad fick Trump mer fram med sitt tal?

I vanlig ordning ville Trump (som alla presidenter) tala om för amerikanerna hur bra det går för landet och hur mycket han har åstadkommit bakåt. I det avseendet har han också en oerhört stark ekonomi i ryggen och rekordlåga arbetslöshetssiffror.

Han berörde däremot inte alls hur ojämlikt fördelat framgången är eller vilka arbetsvillkor som de svagaste på arbetsmarknaden jobbar under och gav inga signaler om att förbättra för dem. Immigrationsfrågan var den mest centrala i talet och här var Trump tydlig med sin bild över de problem som illegal invandring medför och att det behövs en mur och att han tänker se till att det blir en mur.

Han gjorde en passning till alla i den politiska eliten som inte lyssnar på de människor som drabbas av droghandel, brott och människohandel samtidigt som de själva stänger in sig bakom murar och stängsel i fina hus. Den typen av käftsmäll mot ”etablissemanget” är ett av skälen till hans framgångar och sätter press på övriga att hitta sätt att hitta lösningar för den här komplicerade frågan.

Det är viktigt att understryka att de flesta i kongressen uppfattar att man behöver vidta åtgärder men att få anser att en mur är lösningen. Hur det utvecklar sig de närmaste veckorna blir därför väldigt intressant.

Gränsen mellan USA och Mexiko. Foto: ERIC GAY / AP TT NYHETSBYRÅN

Vad sades kring utrikespolitiken?

Trump ägnade förhållandevis lite utrymme åt utrikespolitiken men underströk flera gånger att ett mäktigt land inte ska driva ändlösa krig utan att det är dags för USA att lämna de områden i vilka man krigat i snart två decennier. Han lyfte samtidigt upp att detta inte innebär att han tänker äventyra amerikanernas säkerhet eftersom han satsar stort på USA:s militära förmåga och att man bekämpar terrorismen på andra sätt.

Än en gång pekade han ut sina politiska föregångare som ansvariga för de dåliga handelsvillkor man dragit in USA i och att han nu ställer detta tillrätta och kommer att förhandla konstruktivt med Kina framåt.

Han upprepade också Iran som den stora fienden i Mellanöstern vilket signalerar att han är beredd att gå sin säkerhetsrådgivare John Bolton till mötes genom att på något sätt sätta ytterligare press på regimen i Teheran. Något som skulle kunna få förödande konsekvenser och dra USA in i ett nytt krig vilket blir motsägelsefullt gentemot hans löften om att inte blanda sig i andra länders angelägenheter.

Irans ledare Ali Khamenei. Foto: UNCREDITED / AP OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LEADER Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och president Donald Trump i juni förra året. Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES / / EPA / EPA TT NYHETSBYRÅN Venezuelas oppositionsledare Juan Guaidó har erkänts som president av flera länder. Bland annat av Sverige. Foto: FERNANDO LLANO / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Givetvis var ett nytt möte med Nordkoreas ledare och det faktum att ett sådant är inplanerat till slutet av februari en viktig nyhet. Men det återstår att se vad man kan komma fram till som inte bara är vackra ord på ett papper även om det faktum att man talar med varandra leder till avspänning.

En intressant poäng presidenten fick till i sitt tal gällde utvecklingen i Venezuela som han kopplade till att socialism är förödande och att USA står för något annat och aldrig kan acceptera några socialistiska tendenser. Det var en passning till de demokratiska socialister som nu finns i kongressen och som fått starkt stöd ute i landet framför allt bland unga progressiva som vill se en förändring. Den kommentaren var kanske början till upptakten av det presidentval som nu tonar upp sig i horisonten.