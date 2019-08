Den tidigare vicepresidenten Joe Biden stod i centrum för flera angrepp under den andra kvällen av debatter mellan de demokratiska presidentkandidaterna i Detroit.

Men flera av kandidaterna som tidigare inte velat nämna Donald Trump vid namn under de inledande debatterna i Florida i juni drog sig den här gången inte från att attackera presidenten från debattscenen.

Under natten mot torsdag nämndes han flest gånger av New Yorks borgmästare Bill de Blasio och under den första debatten var det Elizabeth Warren som vid flest tillfällen angrep presidenten.

Totalt nämndes han vid 161 tillfällen, enligt CNN.

– Donald Trump drar skam över presidentämbetet varenda dag. Och vem som helst på den här scenen i kväll eller i morgon skulle vara en betydligt bättre president, sa Elizabeth Warren under den första debatten.

Även under natten till torsdag inledde flera av kandidaterna med att nämna presidenten i sina öppningsanföranden.

”Starkare och bättre”

Senatorn Cory Booker sa:

– Vi vet vem Donald Trump är, men frågan är vilka vi är som folk?

Den förre vicepresidenten Joe Biden riktade sig direkt till Trump och pekade på att alla kandidater på scenen hade olika bakgrunder.

– Vi är starkare och bättre tack vare denna mångfald, sa Biden.

Kongressledamoten Tulsi Gabbard från Hawaii gick steget längre och konstaterade:

– Donald Trump beter sig inte som en patriot.

Presidenten höll sig först borta från att kommentera debatterna men twittrade efter att den andra debatten var över:

”Folket på scen i kväll och i går var inte de som varken kommer göra Amerika fantastiskt igen eller se till att Amerika fortsätter att vara fantastiskt! Vårt land slår nya rekord i alla kategorier, från börsen till militären till arbetslösheten”

Han fortsatte:

”Snart är det dags att välja på att behålla och bygga på de framgångarna eller att släppta taget. Vi är respekterade igen över hela världen. Låt det få fortsätta så!”