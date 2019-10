President Donald Trump höll under onsdagen ett anförande vid en konferens i Pittsburgh där han efter 40 minuter kom in på ett av sina största vallöften under presidentvalskampanjen, att bygga en mur vid USA:s gräns till Mexiko.

Uttalandet fick åhörarna i salen att undra om presidenten inte hade koll på geografin, efter att han förklarade:

– Och vi bygger en mur vid New Mexicos gräns och vi bygger en mur i Colorado, vi bygger en vacker mur, en stor som verkligen fungerar och som man inte kan ta sig över eller under och vi bygger en mur i Texas.

Ligger inte vid gränsen

Colorado är inte en av de fyra amerikanska delstaterna som angränsar till Mexiko – utan ligger omkring 960 kilometer från gränsen.

Däremot angränsar Colorado till en delstat med ett snarlikt namn, New Mexico.

Presidentens uttalande väckte genast reaktioner och flera av hans politiska motståndare tog till Twitter.

”Det här är pinsamt. Colorado angränsar inte till Mexiko. Det är bra att Colorado nu erbjuder kostnadsfri förskola så att våra barn kan lära sig grundläggande geografi”, skrev delstatens guvernör Jared Polis.

Den tidigare guvernören och förre presidentkandidaten John Hickenlooper skrev om presidentens uttalande:

”Vill någon av er avslöja för @realDonaldTrump att Colorados gräns är mot New Mexico, inte Mexiko… eller ska jag?”

Trump förklarade på Twitter

Kongressledamoten Diana DeGette twittrade:

”Ska NEW Mexico betala för den?”

Även privatpersoner reagerade på Twitter och en skrev:

”Ummm, Colorado? Pågår invasion från Wyoming?”

Under natten till torsdagen twittrade Donald Trump själv om uttalandet och förklarade då att det var ett skämt och att invånare från andra delstater, som Colorado och Kansas, också har nytta av muren som byggs mot Mexiko.

Vita huset har inte kommenterat presidentens uttalande ytterligare.

