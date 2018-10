Trumps hån mot Metoo-rörelsen i natt

”Välkommen till Trump-land!!!”

Den lokala republikanen som ska värma upp publiken i Erie Insurance Arena skriker i mikrofonen för att överrösta musiken.

– Trump, Trump, Trump! ropar publiken till svar.

I arenan vajar röda ”make America great again”-kepsar. Skyltarna handlar om hur Trump har tagit tillbaka jobben och ”diggar kol”. Det är onsdag kväll – och ett helt vanligt Trump-rally i staden Erie i det nordvästra hörnet av Pennsylvania. Men också – ett ovanligt viktigt rally mitt i det amerikanska rostbältet.

Donald Trump övervägde att ställa in mötet i Erie efter att orkanen Michael uppgraderades till en fyra och i natt drog in med förödande kraft över Florida där invånarna nu fruktar den värsta naturkatastrofen på många år. Men Trump förklarade att han inte kunde göra de tusentals människor som rest till Erie besvikna.

– Jag ser fram emot att träffa dem, skrev han på Twitter.

Strax efter 01 i natt svensk tid inledde han talet i Erie med att skicka ”kärlek och support” till invånarna i Florida och lovade sedan att åka dit ”väldigt, väldigt snart”.

Sen var det 100 procent Pennsylvania som gällde.

Därför är Trump just här

Mannen som välkomnade till ”Trump-land” har rätt: Pennsylvania är Trump-land.

Just nu i alla fall. När Trump vann Pennsylvania över Hillary Clinton i valet 2016 (med 0,7 procents marginal) var det första gången en republikansk presidentkandidat vann delstaten på 28 år. Alltså första gången sedan 1988 och George Bush den äldre. Med 20 elektorsröster var Pennsylvania en av delstaterna som avgjorde valet till Trumps fördel.

Men om mindre än en månad är det dags för mellanårsval och viktiga platser i kongressen står på spel. Just nu ser det ut som att republikanerna kan förlora majoriteten i representanthuset och kanske också – även om det är mindre troligt – senaten. Demokraterna behöver ta 23 platser i representanthuset för att få tillbaka majoriteten. Omkring 6 av dem kan komma från Pennsylvania, enligt NY Times beräkningar.

Det är därför Trump är i stan. För att stoppa demokraterna.

Trump ville inte göra de tusentals människor som rest till Erie besvikna.

Många minns extravalet i Pennsylvania tidigt i våras efter att en den republikanska kongressledamoten och abortmotståndaren Tim Murphy tvingats bort (han hade försökt förmå sin älskarinna att genomföra en abort). De flesta trodde att det skulle bli en enkel match för partiets nya kandidat Rick Saccone – men extravalet slutade med en uppmärksammad förlust mot demokraten Conor Lamb. Trots att republikanerna pumpat in omkring 80 miljoner kronor i kampanjen och Donald Trump själv besökt distriktet för att agera draghjälp.

Trump: ”Jag behöver din hjälp”

Det fiaskot har Trump inte råd med en gång till. Det gjorde han heller ingen hemlighet av när han i natt vädjade till publiken att rösta på hans män: republikanerna Mike Kelly, Glenn "GT" Thompson och Lou Barletta.

– Jag behöver din hjälp på valdagen 6 november för att stoppa den radikala demokratiska mobben från att försöka ta ifrån oss vad vi har, sa Trump till publiken.

– Jag behöver dig att för att fortsätta denna otroliga rörelse som landet aldrig tidigare skådat. Enda anledningen att rösta på demokraterna är om du är trött på att vinna, fortsatta han.

Utan majoritet i kongressen har Trump i fortsättningen svårare att få igenom sin politik.

Framförallt Lous Barletta, som Trump under kvällen också bjöd upp på scenen, fick ta emot presidentens hyllningar.

– Medan Lou kämpar för dig, kämpar Bob Casey för att skydda våldsamma brottslingar, sa Trump och fick publiken att högljutt bua åt Casey.

Robert ”Bob” Casey” är den demokratiska senator som Lou Barletta försöker få bort, men som i nuläget leder med omkring 17 procentenheter i mätningarna. Trump syftade på att Robert Casey stöttat så kallade ”sanctuary cities”, fristäder som i regel inte rapporterar papperslösa immigranter till myndigheterna. Barletta sitter i representanthuset men slåss för en plats i senaten. Han kom in som en del av teapartyrörelsen och delar presidentens hårda inställning till invandring. Han var också en av de första som öppet stöttade Trump under presidentvalet – och sånt glömmer inte Trump.

Trump-supportrar i Erie.

Under talet påminde Trump också om förra veckans stora händelse – att Brett Kavanugh till slut godkändes av senaten och kunde sväras in som Högsta domstolens nionde domare.

Trump: ”En skam”

Under talet påminde Trump också om förra veckans stora händelse – att hans domarkandidat Brett Kavanugh till slut godkändes av senaten och kunde sväras in som Högsta domstolens nionde domare. In i det sista var det oklart om Kavanugh skulle godkännas efter att professorn Christine Blasey Ford vittnat i senaten om hur Kavanugh utsatte henne för ett sexuellt övergrepp när de var tonåringar.

Trump har tidigare sagt att det var ett starkt vittnesmål och att han ville höra alla inblandade innan han kunde bilda en klar uppfattning, men i natt erkände han att han aldrig ens övervägde att överge Kavanuagh. Anklagelserna från Blasey Ford avfärdade han samtidigt som ”skamligt beteende” från demokraternas sida.

– Det de radikala demokraterna gjorde mot Brett Kavanaugh och hans vackra familj är en nationell skam. En skam!

Amerikanska flaggan syns överallt.

Hånade Metoo-rörelsen

Presidenten passade även på att håna Metoo-rörelsen i ett sammanhang som egentligen hade med valet att göra. Han antydde att kampen mot sexuella övergrepp gått så långt, och att människor är så politiskt korrekta, att man inte kan använda uttryck som ”the woman that got away” – utan bara könsneutrala pronomen.

– Jag skulle använda ett uttryck, ni vet det finns ett uttryck, men under Metoo-lagarna är jag inte tillåten att använda uttrycket utan jag får säga ”personen”. "The person that got away"

– Nej, jag kan inte för då kommer de där att säga ”hörde ni vad han sa”, sa han och gjorde en gest mot reportrarna i lokalen.