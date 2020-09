När Donald Trump besökte Paris så ställde han in ett planerat besök till den amerikanska krigskyrkogården Aisne-Marne på grund av att det regnade, och för att Trump inte ville att det skulle förstöra hans hår, det uppger The Atlantic som hänvisar till flera källor.

– Varför ska jag åka till kyrkogården? Den är fylld med förlorare, påstås Trump ha sagt i samband med att han avbokade besöket.

Under samma resa till Frankrike ska presidenten också ha refererat till de amerikanska soldater som dog under slaget vid Belleau Wood under första världskriget som ”sopor”. Det ska enligt källor till The Atlantic ha skett under ett samtal med fyra höga tjänstemän på Vita huset.

Hånade före detta krigsfången

Det är inte första gången som Trump hamnar på fel sida om den amerikanska militärens allmänna uppfattning.

Under Trumps presidentsvalskampanj 2015 sågade han senatorn John McCain, som tillbringade över fem år som krigsfånge i Nordvietnam under Vietnamkriget.

Bakgrunden då var att McCain var en av hans med högljudda republikanska kritiker, även efter att Trump vunnit republikanernas nominering.

– Han är ingen krigshjälte. Jag gillar inte folk som blir tillfångatagna, sa Trump då.

När senator John McCain dog 2018 ska Trump ha sagt att han inte tänkte stötta ”förlorarens” begravning, skriver The Atlantic.

Trump nekar till anklagelserna

Donald Trump nekar dock till att han någonsin ska ha sagt så. Under torsdagen gick presidenten ut med en kraftig dementi.

– Om folk verkligen tror att jag har sagt det där så är de förlorare och lögnare. Jag kan svära på att jag aldrig har sagt så där om våra fallna hjältar. Det finns ingen som respekterar dem mer än jag, sa Trump sent på torsdagen amerikansk tid, rapporterar The Hill.

