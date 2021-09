Trumps ex-assistent: Donald skrek på Melania

President Donald Trump ska ha skällt ut sin fru Melania Trump efter att hon burit en jacka med meningen: ”I really don’t care, do you?”, på ryggen. Uppgifterna kommer från Melanias tidigare assistent Stephanie Grisham som skriver om incidenten i sin bok: 'I'll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House'.

Allt ska ha skett i Vita huset när paret kom hem från en resa till ett flyktingläger i McAllen, Texas, i juni 2018.

Under samma period kritiserades Trumpadministrationen för att ha separerat migrerande barn från sina familjemedlemmar vid landsgränsen till Mexiko. Besöket i McAllen gjordes i syfte att förändra bilden av Vita huset och ledde till att Trump till slut tog avstånd från programmet.

Bilderna på Melania Trump när hon bar jackan i McAllen, resulterade i en mediestorm och mängder av spekulationer om vad hon ville säga med klädvalet.

Donald Trump till Melania: ”Vad fan gör du?”

När paret kom hem från resan ska Donald Trump ha skrikit på Melania och frågat: ”Vad fan gör du?”, rapporterar The Washington Post, som fick en förhandsversion av Grishams bok.

Samtidigt kom presidenten på idén att jackan skulle sända ett meddelande till nyhetsmedierna – som han tyckte behandlade honom orättvist.

– Det är uppenbart att jag inte hade jackan för barnen. Jag bar jackan för att gå på och av planet. Det var för folket och för vänstermedierna som kritiserar mig, sa Melanie Trump i en intervju med ABC News i oktober.

Stephanie Grisham, var tidigare Melania Trumps främsta pressassistent i Vita huset och avgick den 6 januari 2020, efter stormningen av Kapitolium.

– Grisham hade stora problem. Nu, precis som alla andra, får hon betalt av en radikal vänsterförfattare för att säga dåliga och osanna saker, säger Donald Trump till The Hill.

Trump – ansvarig för kaoset vid gränsen Tusentals barn separerades från sina föräldrar vid USA:s gräns efter Donald Trumps nolltolerans, där alla som korsade gränsen olagligt skulle åtalas. Lagen fick massiv kritik. Den federala domaren Dana Sabraw kom fram till att Trumpadministrationen är ansvariga för att barn separeras, redan innan den omtalade nolltoleransen infördes. American Civil Liberties Union krävde att de cirka 2 800 barnen ska återförenas med sina föräldrar. Visa mer

LÄS MER: Nu avslöjar Melanias högra hand allt hon såg i Vita huset