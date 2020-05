Presidenten riktade tidigare i veckan kraftig kritik mot Twitter efter att ett av hans inlägg försågs med ett tillägg, som uppmanade den som läste att klicka sig vidare för att få fakta kring inläggets innehåll.

Trump hotade då med åtgärder mot sociala medier-bolagen och skrev i ett nytt inlägg:

”Republikaner tycker att sociala medier-plattformar helt försöker tysta konservativa röster. Vi kommer att kraftfullt reglera dem eller stänga ner dem, innan vi någonsin kan tillåta detta att ske”, skrev presidenten på Twitter.

Under torsdagen gjorde Trump allvar av sitt hot, då han skrev under en presidentorder som riktade in sig på de stora techbolagen.

”En av de största farorna vi har stått inför”

Ordern, som flera medier har tagit del av, innebär att presidenten uppmanar federala myndigheter att se över det rättsliga skydd sociala medier-bolagen har i dag. Lagstiftningen det gäller är en del av Communications Decency Act från 1996, som innebär att bolagen betraktas som telekombolag och inte som publicister. De har därför frivilligt kunnat moderera innehållet på sina plattformar och har inte kunnat hållas ansvariga för kommentarer eller annat innehåll som dess användare sprider vidare, skriver Business Insider.

Enligt presidentordern skulle det rättsliga skyddet inte gälla om innehållet redigeras av bolagen.

I samband med undertecknandet sa presidenten:

– Vi är här i dag för att försvara yttrandefrihet från en av de största farorna vi har stått inför i amerikansk historia.

– De har haft oprövad makt att censurera, begränsa, redigera, omforma, gömma, förändra, i stort sett alla former av kommunikation mellan privata medborgare och en stor allmän publik, sa presidenten enligt CNN.

”Alla amerikaner har en okränkbar rättighet”

Experter säger att Trumps drag i konflikten med techbolagen riskerar att innebära rättsliga åtgärder – men påpekar samtidigt att det är upp till kongressen att avgöra om lagstiftningen ska omtolkas – inte Vita huset, uppger ABC News.

Lagstiftningen har redan tidigare varit föremål för diskussion i kongressen. Demokrater har då hävdat att sociala medier-bolagen gör för lite för att reglera sitt innehåll och republikaner har sagt att bolagen gör för mycket.

Flera organisationer reagerade under torsdagen på presidentens upptrappning av konflikten med bolagen.

”Sociala medier-bolag och alla amerikaner har en okränkbar rättighet att kommentera vad vår regering säger. I slutändan måste vi fråga oss om vi är en nation som tolererar att vår president utövar hämnd mot privata bolag som ifrågasätter hans uttalanden”, säger Matt Schruers, chef för Computer & Communications Industry Association (CCIA) i ett uttalande enligt CNBC.

Zuckerbergs kritik mot Twitter

Den republikanske senatorn Marco Rubio är en av de som ställer sig bakom Trump.

– Om de nu har bestämt sig för att ta på sig en redaktionell roll som en publicist så ska de inte längre skyddas från ansvar och betraktas som publicister enligt lagen, säger han enligt BBC.

Twitter och Google, som äger Youtube, hade inte kommenterat presidentordern strax efter att den undertecknats.

– Jag trycker inte att Facebook ska vara sanningsövervakare för vad människor säger online, sa Zuckerberg.

