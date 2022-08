FBI hittade, enligt den lista över beslag som offentliggjorts, flera uppsättningar av hemliga och topphemliga dokument i den amerikanske expresidentens lyxhem Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

Enligt flera medier utreds Trump för hindrande av rättvisan och för brott mot lagen om spionage. Donald Trump menar dock att han hävde sekretessen på dokumenten innan han tog med sig dem hem och att han därför inte gjort något brottsligt.

Samtidigt som tillslaget skedde satt Trump och hans team i Trump Tower i New York, i ett helt annat ärende rörande hans företag. Ett telefonsamtal informerade Trump om vad som pågick och från New York kunde han följa tillslaget via Mar-a-Lagos övervakningskameror. FBI-agenterna var klädda i khakibyxor och pikétröjor snarare än sina vanliga kostymer, detta för att inte väcka uppmärksamhet.

Trump: FBI är ute efter mig

I en granskning av Washington Post, som gått igenom dagarna före, under och efter tillslaget, uppger en källa nära Trump att expresidenten och hans team blev helt tagna på sängen av FBI:s tillslag.

Både Trump och hans team spekulerade i dagarna två om att en mullvad, en insider, tipsat FBI om dokumenten.

– I två dagar var det galet snack om vem som var mullvad, om vem som var informatören. Man pekade finger åt alla möjliga personer, säger en källa.

Här, i Mar-a-Lago, slog FBI till. Foto: STEVE HELBER / AP TT NYHETSBYRÅN

Tillslaget skedde i måndags. Allt eftersom veckan gått har Trump bara ”blivit argare och argare”. Han påstås ha skällt ut sina rådgivare, skrikit svordomar åt dem och sagt att FBI ”är ute efter honom”., skriver Washington Post.

Hemliga dokument flyttades in och ut ur förråd

Enligt New York Times begärde Justitiedepartementet ut övervakningsfilmer från Mar-a-Lago, inspelade under 60 dagar. Kamerorna överblickar bland annat det förråd som dokumenten ska ha förvarats i. Strax efter att tjänstemän vid myndigheten kontaktat Trumps team så ska lådor fyllda med dokument ha flyttats in och ut ur förrådet. Händelsen ska ha väckt oro hos utredarna, men det är oklart om lådorna flyttades före eller efter myndigheten hade begärt ut materialet.

Donald Trumps talesperson Taylor Budowich har sagt att FBI:s razzia var onödig och utan motstycke. Budowich hävdar att FBI läcker ”lögner och insinuationer”. I ett uppeldat inlägg på sociala medier har Trump själv kommenterat händelsen, och riktat sig direkt mot FBI:

”De kunde ha fått det när de ville – för LÄNGE SEDAN. ALLT DE BEHÖVDE GÖRA VAR ATT FRÅGA.”