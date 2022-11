Trumps besked: Ställer upp i presidentvalet

Donald Trump gick upp på scenen i sitt Florida-högkvarter Mar-a-Lago vid 21-tiden lokal tid och tillkännagav sin presidentkandidatur.

– USA! USA! skanderade de samlade när Trump kommit upp på scenen.

Trump började talet med att berätta att det aldrig funnits en sådan rörelse som hans och att det kanske aldrig kommer att finnas igen.

– Amerikas comeback börjar nu, sa han ett par minuter in i talet och fick skrik och hurrarop till svar.

Trump gick över till att räkna upp sina bedrifter och i hur gott skick USA var när landet togs över av Biden-administrationen. Som exempel tog han inflation, mexikanska gränsen och energiförsörjning.

Den första kvarten bestod av hintar.

– Snart kommer vi att vara en fantastisk nation igen, sa Trump bland annat.

Ensam och nedtonad

Men mitt bland de stora orden stod han ensam. På en stor scen med en lång rad stora USA-flaggor stod Trump vid talarstolen - utan varken frun Melania eller barnen vid sin sida.

Trump var också till en början – den första halvtimmen av talet – till synes något nedtonad, såg ut att följa manus, gestikulerade mindre än brukligt och och drack ur en vattenflaska vid flera tillfällen.

Hintarna fortsatte dock att avlösa varandra.

– Det behöver inte vara på det här sättet, sa han efter att ha målat upp en dyster bild av USA under Biden-administrationen.

Trump riktade sig flera gånger direkt till publiken.

– Are you getting ready? Är ni redo?

22 minuter in i talet, efter att ha pratat om att rädda den amerikanska drömmen, tillkännagav Donald Trump sin presidentkandidatur.

– För att göra USA stort och ärorikt igen tillkännager jag ikväll min kandidatur till president i USA.

Trump tackade kort de många nära vänner och familj som är på plats på Mar-a-lago men nämnde ingen specifikt – en total tystnad om hustrun Melania.

– Det här kommer att inte vara min kampanj, utan allas vår kampanj Jag är er röst. Washington-etablissemanget vill tyst oss men vi kommer inte att låta dem göra det, sa Trump.

Han utlovade:

– Från nu till valdagen 2024, kommer jag att kämpa som ingen har kämpat förut.

Trump fortsätter sitt tal efter tillkännagivandet av kandidaturen. Han ägnar tiden åt att kritisera Biden-administrationen och säga att det kommer att bli annorlunda framöver.

– Vi kommer återigen att sätta USA främst, säger Trump och får applåder.

Melania kom upp på scen

Trump talade i över en timme och enligt faktagranskare på New York Times som följde valet kom han in på lögner som han upprepat, bland annat angående skatter och muren mot Mexiko.

Mot slutet av talet kom Melania Trump kort upp på scenen och ställde sig vid sin makes sida. Strax därpå gick båda ner och Trump hälsade på några av de som samlats.

Florida-guvernören och republikanen Ron DeSantis pekas ut som en stark presidentkandidat och huvudkonkurrent till Trump. Vid sin jordskredsvinst i mellanårsvalet höll han ett tal där hans fru stod med på scenen under hela tiden och hyllades stort, och som Expressen har skrivit om siktar paret DeSantis mot Vita huset.

Men konkurrensen väntas bli senhård mellan paret Trump och familjen DeSantis. Enligt en opinionsmätning som släpptes inför Trumps tillkännagivande skulle fler stötta DeSantis än Trump. I vissa delstater, som New Hampshire, skulle över 52 procent stötta DeSantis och 37 procent stötta Trump. Dock kommer det en strid ström av opinionsmätningar som pekar åt olika håll. Enligt YouGov till exempel ville 41 procent av de tillfrågade varken se DeSantis eller Trump som republikanernas kandidat. Bland republikanska väljare föredrog 41 procent DeSantis och 39 procent Trump.

Därtill väntas en rad republikaner att ge sig in kampen, men Trump är alltså den förste som tillkännagivit att han siktar mot Vita huset 2024.

LÄS MER: Trump kan tvingas avstå krigskassan

LÄS MER: Demokraten Katie Hobbs vann över valförnekaren Kari Lake i Arizona