När Donald Trump tillträdde som USA:s president tog han ett kliv tillbaka från bolagsimperiet Trump Organization.

I stället skulle sönerna Eric, 35, och Donald Jr., 41, axla ansvaret och få verksamheten att expandera genom nybyggda hotell.

Men i februari meddelades att byggprojekten lades på hyllan och sönerna förklarade att politiken hade gjort det omöjligt att gå vidare med de ambitiösa planerna.

– När tiden i politiken är över kommer vi att fortsätta att göra det vi gör bäst, vilket är att bygga de bästa och mest lyxiga fastigheterna i världen, sa Donald Trump Jr. enligt Bloomberg.

Donald Trump Jr har fått kritik för flera rasistiska uttalanden. Foto: MATT YORK / AP TT NYHETSBYRÅN

Satsar på politiken

Enligt Washington Post ska Donald Trump Jr. i stället ha bytt fokus och allt mer återgått till att följa i sin pappas fotspår och bygga vidare på sin egen politiska plattform.

I samband med mellanårsvalet förra året blev Donald Trump Jr. en flitigt anlitad talare under de republikanska kandidaternas valmöten och han deltog vid omkring 70 kampanjtillfällen.

– Don har blivit riktigt bra. Mitt folk älskar honom, ska presidenten ha sagt till sina medarbetare inför kampanjen enligt Washington Post.

Efter mellanårsvalet har Donald Trump Jr. fortsatt att synas i samband med flera av Donald Trumps viktigaste framträdanden. Vid presidentens kampanjmöte i El Paso i Texas i februari var det sonen som först gick på scenen för att tala till Trumps supportrar.

Donald Trump med sonen Donald Trump och dottern Ivanka Trump. Foto: JONATHAN HAYWARD / AP TT NYHETSBYRÅN

Gick till angrepp mot lärare

Han gick då till angrepp mot landets lärare, vilket väckte stor uppmärksamhet.

– Vet ni vad jag älskar? Jag älskar att se unga konservativa här för jag vet att det inte är lätt. Fortsätt att kämpa! Ta med er det till skolorna. Ni behöver inte bli indoktrinerande av de här ”loser”-lärarna som försöker sälja på er socialism från födseln, sa Trump Jr.

Presidentens äldsta son har gjort sig känd för rasistiska skämt och kontroversiella uttalanden i sociala medier.

I januari jämförde han migranter som försöker ta sig till USA med djur i en djurpark, då han skrev i ett inlägg på Instagram, som senare togs bort:

”Vet ni varför ni kan tillbringa en dag med att ha roligt på ett zoo? Därför att murar fungerar”.

Hyllade skämt om folkmord

I början av februari hyllade han ett skämt om folkmordet på ursprungsbefolkningen – vilket fick CNN-ankaret Jake Tapper att reagera:

– Jag menar att det här är uppenbar rasism, sa han i tv-kanalen enligt The Daily Beast.

I samband med förra årets utfrågning av domarkandidaten Brett Kavanuagh hånade Donald Trump Jr. professorn som uppgav att hon hade utsatts för sexuella övergrepp av domaren, Christine Blasey Ford.

”Det här är vidrigt”, skrev den dåvarande republikanske senatorn Jeff Flake i en kommentar.

När presidenten tidigare i år höll sitt State of the Union-tal kommenterade sonen dagen efter i Fox News-programmet ”Fox & Friends” att han var mycket stolt över sin far:

– Nu har ni en president som till slut får saker gjorda och som inte bara talar om det, utan faktiskt levererar på sina kampanjlöften.

Donald Trump Jr har själv sagt att han ”inte kommer utesluta någonting”, på frågan om en eventuell egen politisk karriär. Foto: SUE OGROCKI / AP TT NYHETSBYRÅN

”Fantastisk politisk framtid”

Efter att intervjun var över sa Fox-ankaret Brian Kilmeade till sin kollega:

– Det är uppenbart att han skulle ha en fantastisk politisk framtid om han någon skulle ställa upp i ett val.

Trots alla kontroverser kring Donald Trump Jr. har det flera gånger spekulerats om att han själv kan komma att satsa på en egen politisk karriär.

– Kanske han kan bli senator eller guvernör, Jag tror att när folk ser honom så ser de även en politisk framtid, inte bara en förste son, säger den republikanske senatorn Kevin Cramer till Washington Post.

Donald Trump Jr. sa själv i en intervju med NBC News i oktober förra året att han inte tänker stänga några dörrar.

– Man vet aldrig. Jag kommer inte att utesluta någonting just nu.