Trumps advokater överlämnade sig till sheriffen

Rudy Giuliani är en av dem som allra hårdast drev lögnen om att Joe Biden vann presidentvalet 2020 mot Donald Trump med hjälp av ett utbrett valfusk. Som Trumps advokat drev han många av de minst 63 stämningar som kampanjen lämnade in och förlorade – och han var djupt involverad i de planer att stjäla valsegern i Georgia som gick till åtal i förra veckan.

Giuliani själv åtalades, liksom Trump, på 13 punkter för bland annat falska uttalanden, ha uppmanat tjänstemän att ljuga, satt press på folkvalda att bryta sina eder och utse falska elektorer och konspirerat för att skapa falska handlingar. På onsdagen överlämnade han sig hos sheriffen i Fulton county i Atlanta, Georgia.

Giuliani skrattade först när han fick frågan om han ångrade sig att han allierat sig så hårt med Trump. Sedan svarade han:

– Jag är väldigt, väldigt hedrad att vara en del av det här fallet eftersom det handlar om kampen för vårt sätt att leva.

Påståendet: Politiskt motiverat

Den tidigare borgmästaren i New York påstod att hela åtalet är politiskt motiverat och att han försvar inte bara sig själv, utan alla amerikaners rättigheter.

– Det här åtalet är en travesti. Det är en attack på inte bara mig, inte bara president Trump, inte bara de åtalade personerna. Det här är en attack på det amerikanska folket, fortsatte han.

Giuliani hade ofta advokaten Sidney Powell vid sin sida under de där månaderna under årsskiftet 2020-2021. Även hon överlämnade sig under onsdagen, liksom advokaten Jenna Ellis. Båda fick betala borgen på över en miljon kronor. Powell misstänks bland annat för konspiration att begå valfusk och för att ha legat bakom intrånget i valmaskinerna i ett distrikt i Georgia, medan Jenna Ellis misstänks för att ha varit inblandad i försöket att skicka falska elektorer från Georgia till Washington D.C.

Åklagaren Fani Willis har satt en deadline vid lunch på fredag för de åtalade att överlämna sig. Donald Trump har meddelat att han ”stolt” kommer att göra det på torsdagen.

