Rudy Giuliani, Sidney Powell, Kenneth Chesebro, John Eastman. Alla hjälpte de Donald Trump att driva de processer, sprida de lögner och koka ihop de teorier som lett till federalt åtal i Washington D.C. och nu senast åtal i Georgia.

I Washington D.C. har de hittills själva sluppit åtal, men i Georgia åtalas de alla för att vara del i den kriminella sammanslutning som försökte ändra på valresultatet. Men ingen av dem fick betalt för det jobb de la ner, rapporterar CNBC. Och även om det inte var gediget eller framgångsrikt så var det omfattande.

Att Rudy Giuliani inte fått betalt kom upp när Bernard Kerik, en medlem i Giulianis team, förhördes i den särskilda utredaren Jack Smiths utredning i förra veckan, uppger Keriks advokat Timothy Parlatore för tv-kanalen.

”Advokater och advokatbyråer som inte gjorde ett skit fick massor med pengar och de som jobbade arslet av oss fick ingenting”, har Kerik tidigare skrivit på Twitter.

Hårt arbete - men inget betalt

I åtalet i Georgia framgår hur mycket arbete Giuliani gjorde för Trump, med resor, samtal, möten – allt i ett olagligt syfte enligt åklagaren Fani Willis – men det står ändå utom rimligt tvivel att Giuliani arbetade hårt. Fem dagar i veckan i två månader ägnade han åt projektet.

Samtidigt var Giuliani ansiktet utåt för PR-kampanjen kring lögnen om att valet var stulet – en lögn som fick Trumps anhängare att donera 250 miljoner dollar (2,5 miljarder kronor). Pengarna kom in som svar på upprepade uppmaningar om att de behövdes för att finansiera just det arbete som Giuliani och de andra advokaterna utförde. Men i stället för att betala advokaterna – Giuliani och Kerik tycks ha fått viss ersättning för resor – gick pengarna rakt in i Trumps politiska kampanjorganisation Save America.

I dag hjälper dessa pengar Trump att betala sina egna, privata juridiska omkostnader, enligt CNBC.

