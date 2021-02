Trump uppmanas vittna – under ed

Demokraternas riksrättsansvarige i representanthuset, Jamie Raskin, skickade under torsdagen ett brev till tidigare president Donald Trump. I brevet uppmanar Raskin Trump att vittna under ed inför den kommande riksrättsprocessen mot Trump, som väntas dra i gång under nästa vecka.

”I ljuset av att du har ifrågasatt de faktiska åtalspunkterna bjuder jag in dig att vittna, under ed, inför eller under senatens riksrätt”, skriver Raskin i brevet.

Brevet som Jamie Raskin skickat till Donald Trump. Foto: Medium

Raskin föreslår att Trump lämnar sitt vittnesmål tidigast 8 februari, men absolut inte senare än 11 februari.

Finns inga hinder för att Trump ska vittna

Han hänvisar sedan till att tidigare presidenter Gerald Ford och Bill Clinton vittnat under ed som presidenter. Men också till att högsta domstolen under förra året slog fast man inte har åtalsimmunitet för brott begångna som president.

”Därför finns inga tveksamheter om att du ska kunna vittna i den här processen”, skriver Raskin.

Varken Donald Trump eller hans medarbetare har kommenterat brevet än, enligt nyhetsbyrån AP.