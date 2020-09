Trump till FN: ”Kina måste stå till svars för corona”

I talet till FN:s generalförsamling anklagade Donald Trump Kina för att ha tillåtet viruset att lämna landet och smitta resten av världen.

Talet hölls i en förinspelad video som spelades upp inför mötet – på grund av smittrisken gjorde alla ledare det på FN-mötet.

Trump menar att Kina enbart såg efter sina egna intressen när viruset först uppkom i Wuhan förra året.

FN varnar för spänningar mellan Kina och USA

President påstod också att världshälsoorganisationen WHO ”praktiskt taget kontrolleras av Kina”, och att Kina tillsammans med WHO ljugit om smittan. I juli lämnade USA in en begäran om att lämna WHO.

FN:s generalsekretare António Guterres varnade under öppnandet av mötet för spänningar mellan USA och Kina:

– Vi måste göra allt för att undvika ett nytt kallt krig.

Kinas president Xi Jinping sa i sitt tal att ingen bör göra politik av coronasmittan. Han sa också att Kina inte har ”någon intention” att starta ett nytt kallt krig.