Trump stämd för våldtäkt – vill stoppa rättegången

Författaren E. Jean Carroll har stämt Donald Trump i ett civilrättsligt mål där hon anklagar honom för våldtäkt och förtal.

Rättegången pågår men Donald Trumps advokat, Joe Tacopina, vill nu att den ogiltigförklaras.

I ett 18-sidigt brev till federala domstolen på Manhattan argumenterar Tacopina för att domaren, Lewis Kaplan, har uppträtt fördomsfullt mot expresidenten och tagit parti för Carroll.

Rättegången är tänkt att fortsätta senare under måndagen med korsförhör av Jean Carroll – men Tacopina är inte nöjd med den tid han har tilldelats för att korsförhöra anmälaren.

Han vill bland annat fråga författaren varför hon inte kontaktade polisen efter händelsen och varför hon inte bad om butikens inspelningar från övervakningskamerorna.

Donald Trump anklagar Carroll för bedrägeri

Expresidentens son, Eric Trump, har twittrat om att Carrolls stämning delvis har finansierats av det sociala karriärnätverket Linkedins medgrundare Reid Hoffman.

Tacopina kritiserar i brevet Lewis Kaplan för att ha uttryckt att tweeten kan vara skadlig för Donald Trumps sak, och menar att den omfattas av yttrandefrihet.

Enligt Carroll utsattes hon för våldtäkten sent under 1995 eller tidigt under 1996 i en av Bergdorf Godmans provhytter.

Donald Trump har häftigt förnekat anklagelsen genom att anklaga Carroll för att ägna sig åt ”bedrägeri”, ”bluff” och ”lögner”.

Därför har Carroll även stämt expresidenten för förtal, då hon menar att Trumps utspel har underminerat hennes trovärdighet och skadat hennes karriär.

LÄS MER: Premium Därför vill inte USA att Biden ställer upp igen