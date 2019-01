Det blir ingen Davos-resa för Donald Trump. Presidenten ställer in resan för hela USA-delegationen på grund av den pågående nedstängningen av delar av USA:s statsapparat.

Det skriver Vita husets presstalesperson Sarah Sanders i ett pressmeddelande.

"Av hänsyn till de 800 000 duktiga amerikanska arbetarna som inte får någon lön och för att försäkra sig om att hans team kan assistera där hjälp behövs, har president Trump ställt in sin delegation till World Economic Forum i Davos, Schweiz".

Ställde in demokratens resa

Beskedet kommer bara timmar efter att Donald Trump ställt in representanthusets talman Nancy Pelosis resa.

Beslutet att ställa in resan kom efter att Nancy Pelosi uppmanat Trump att ställa in sitt "State of the Union"-tal i kongressen, även detta med hänvisning till nedstängningen.

Trump har dock inte signalerat att han några planer på att göra detta, enligt amerikanska medier.

Inte heller Theresa May ska medverka

World Economic Forum hålls i Davos nästa vecka, från 22-25 januari. På det årliga mötet samlas mäktiga beslutsfattare inom politik och näringsliv från världens alla hörn och kanter.

Sedan tidigare är det känt att även den brittiska premiärministern Theresa May avstår från mötet. Detta på grund av det politiska läget på hemmaplan efter brexitavtalets nederlag i det brittiska parlamentet.

– Hon kommer att fokusera på frågor här, sa Mays talesperson i ett uttalande då.

Trots att May själv inte åker kommer dock andra representanter från Storbritannien att medverka på mötet.

