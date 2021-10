När Capitolium attackerades av Trump-anhängare, efter en direkt uppmaning från den tidigare presidenten, satt Donald Trump själv och tittade på tv i vita husets matsal, berättar ABC news Washington korrespondent Jonathan Karl, för den egna kanalen, i samband med att han släpper en bok ”Betrayal: The Final Act of the Trump Show” om Kapitolium-attacken.

Enligt källor med insyn som Jonathan Karl talat med, ska den tidigare presidenten varit mycket nöjd med kaoset som rådde och han skröt om antalet anhängare som attackerade Kapitolium. Trump ska, enligt Jonathan Karl, också argumenterat mot medarbetare som vädjade om att han skulle be massorna att lugna ner sig.

Republikanens vädjan till Trump

Han fick också ett samtal från republikanernas minoritetsledare i representanthuset, Kevin McCarthy, som också han vädjade om att Trump skulle få bort anhängarna.

– Jag evakuerades just från Capitolium. Skott har avlossats i representanthuset, du måste se till att det här slutar nu, sa McCarthy i samtalet, enligt ABC.

Men Trump ville inte låta sig påverkas, uppger en källa som överhörde samtalet.

– Du förstår, de är bara upprörda för att de tror på det här mer än vad du gör Kevin, sa Trump.

Uttalandet syftade till den tidigare presidentens grundlösa och motbevisade påstående att valet var riggat.

Trump vägrade först återkalla anhängarna

Först två timmar efter att attacken mot Capitolium inleddes gick den tidigare presidenten ut och i ett klipp uppmanade sina anhängare att lämna platsen, om än med silkeshandskar då han kallade anhängarna både ”älskade och speciella”.

Klippet ska, enligt källor som deltog vid inspelningen, föranletts av flera misslyckade tagningar där Trump vägrade be sina anhängare lämna Kapitolium, rapporterar ABC.

LÄS MER: Trumps plan för att inte förlora ett till val