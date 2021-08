Trump: Skamligt att Twitter tillåter talibaner men inte mig

Donald Trump var en flitig Twitter-användare under sin tid som president. Men efter valet i november förra året, då Trump kom med anklagelser om valfusk, började Twitter lägga in varningstexter under många av hans inlägg om att påståendena var ifrågasatta och inte verifierade.

Det hela drevs till sin spets efter stormningen av kongressen, som Trump anklagades för att ha uppviglat till, då fem personer dog och den 8 januari i år stängdes ex-presidenten av permanent av Twitter ”för att hejda ytterligare uppviglande av våldsamheter”.

Trump om Bidens hantering av Afghanistan: ”Inkompetent”

Trump säger till Newsmax att det är ”skamligt” att han själv är permanent avstängd medan talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid får fortsätta använda Twitter. Zabihullah Mujahid har i ett flertal inlägg på Twitter beskrivit hur talibanerna steg för steg tog över Kabul. Han har över 322 000 följare på Twitter medan flera andra sociala medier som Facebook blockerar inlägg som glorifierar talibanerna.

En talesperson för Twitter skriver enligt Daily Mail att företaget kommer att fortsätta arbeta för att blockera inlägg som uppviglar till våldsamheter:

”Situationen i Afghanistan utvecklas snabbt och vi ser landets invånare använda Twitter för att söka hjälp. Twitters främsta prioritering är att hålla folk säkra.”

Donald Trump kallar efterträdaren Joe Bidens hantering av situationen i Afghanistan för ”inkompetent och idiotisk”.

LÄS MER: Twitter stänger av Donald Trumps konto permanent

LÄS MER: Det avgör kvinnorna i Afghanistans framtid