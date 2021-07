Wall Street Journal-journalisten Michael Bender lyfter fram Donald Trumps påstådda uttalande om Hitler i en ny bok kallad ”Frankly, We Did Win This Election”.

Det var under ett Europabesök, för att markera hundraårsjubileet av första världskrigets slut, som Donald Trumps stabschef John Kelly gjorde en dragning för presidenten om vilka länder som stred på vilka sidor i kriget, rapporterar The Guardian.

Donald Trump lyfte fram Hitlers ekonomiska politik, enligt boken

Han gick sedan igenom händelseutvecklingen från första världskriget slut fram till andra världskriget och lyfte fram den tyska diktatorn Adolf Hitlers brott mot mänskligheten, enligt boken.

Enligt författarens källor sa då Trump:

”Hitler gjorde många bra saker”.

John Kelly ska ha chockats av uttalandet. När han argumenterade för att presidenten hade fel så lyfte Donald Trump fram Tysklands ekonomiska återhämtning under 1930-talet.

Motattacken: ”En general som var inkompetent och fick sparken”

John Kelly ska då ha invänt att tyskarna skulle haft det bättre som fattiga än att utsättas för det nazistiska folkmordet. John Kelly ska ha lagt till att även om Donald Trumps påstående om den tyska ekonomin vore sant så ”Kan du aldrig säga något som stöder Hitler. Du kan bara inte det”.

Donald Trump förnekar uttalandena och går sin vana trogen till motattack.

”Det här är totalt falskt. President Trump har aldrig sagt det här. De är påhittade fake-news, antagligen från en general som var inkompetent och fick sparken”, säger Donald Trumps presstalesperson Liz Harrington i ett uttalande.

