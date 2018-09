Tre olika kvinnor har nu trätt fram och anklagat Donald Trumps val av domare till Högsta Domstolen, Brett Kavanaugh, för olika former av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under natten kom uppgifter om att senaten också utreder uppgifter från en fjärde, anonym kvinna, som i ett brev till den republikanska senatorn Cory Gardner berättar att Kavanaugh 1998 tryckte upp en kvinna mot en vägg utanför en bar på ett "aggressivt och sexuellt sätt", skriver NBC. Kavanaugh ska ha förnekat även den händelse, raporterar nyhetskanalen.

Men under en presskonferens på exklusiva Lotte New York Palace Hotel på Manhattan sent i går kväll svensk tid fortsatte Trump att försvara Kavanaugh – och kallade honom en ”enastående kvalitetsman”. Han påstod också att det är demokraterna som ligger bakom anklagelserna och att de ”förstör en hederlig mans rykte”.

– Demokraterna skrattar utav bara helvete just nu, säger han. Vad de har gjort med den här mannens liv är ofattbart.

När en reporter i den fullsatta salen frågade om Trump påstår att de tre kvinnorna ljuger, svarade han retoriskt med en motfråga: Varför har de inte kommit fram tidigare om anklagelserna nu var sanna?

”Jag kan inte säga om jag tror att de är lögnare”

På torsdagen ska den första kvinnan höras i senaten. Christine Blasey Ford anklagar Kavanaugh för att ha tryckt ner henne på en säng under en fest i början av 1980-talet och försökt få av henne kläderna.

– Jag kan inte säga om jag tror att de är lögnare förrän jag hört dem, säger Trump.

Presidenten öppnade samtidigt för möjligheten att han tänker om efter förhöret och då drar tillbaka sin nominering av Kavanaugh.

– Jag ska se vad som händer. Jag ska kolla. Det är möjligt att jag blir övertygad, säger han.

Trump: ”Folk vill ha berömmelse och pengar”

Under presskonferensen fick Trump frågan om hur han ser på vilka signaler som sänds ut till unga när han fattar sitt beslut. Trump svarade med att spekulerade i vad som händer om alla kan anklagas för något som ska ha hänt många år tillbaka i tiden – och ingen till slut vågar tacka ja till viktiga uppdrag.

Efter att ha hamnat i rejäla ordväxlingar med flera reportrar medgav Trump också att anklagelserna har påverkat honom personligen – och vände på anklagelserna till att handla om kvinnor som är ute efter egen vinning.

– Folk vill ha berömmelse. De vill ha pengar. När du frågar om det påverkar mig när det kommer till hur jag tänker – med all repspekt för Kavanaugh – ja absolut. Eftersom det har hänt mig många gånger.