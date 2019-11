Det var under ett tal i Mississippi som Donald Trump kommenterade den riksrättsutredning som representanthuset påbörjat mot honom.

Efter ett samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har Trump anklagats för att ha hållit inne med militärt bistånd till Ukraina. Detta i syfte att få Ukrainas president att inleda en utredning mot den demokratiska presidentkandidaten Joe Biden och dennes son, Hunter Biden.

– Jag krossade Hiltonklanen, det var enkelt. Jag krossade Obama, det var enkelt. Men då jag stöter på ”trötte Joe”, då skulle jag blivit så orolig att jag ringer och ber om hjälp från en nyvald president? det är larv, sa Trump under sitt tal.

Trump nekar till alla anklagelser.

Attackerade toppdemokraten

Under fredagens tal gick Trump även till hård attack mot toppdemokraten Adam Schiff.

– Det är korrupta politiker som har påbörjat den här processen. Korrupta Adam Schiff stod framför kongressen och hittade på ett samtal han menar att jag skulle haft med Ukrainas president, sa han om Schiff, som i sin roll i underrättelseutskottet är drivande i riksrättsutredningen.

I stället menar Trump att det kritiserade telefonsamtalet med Ukrainas president varit ”perfekt”.

– Det var perfekt. Jag sa ingenting olämpligt.

”Stackars idiot”

Men Schiff var inte den enda demokraten som blev grillad under Trumps framträdande. Han passade även på att såga demokraternas före detta presidentkandidat, Beto O'Rourke vid fotknölarna.

Detta efter att O'Rourke under fredagen meddelat att han hoppar av kampen om att bli USA:s president.

– Stackars idiot. Han är patetisk. Han kommer från Texas men gillar inte religion, gillar inte olja och har inga vapen. Det är ingen bra kombination om man kommer från Texas, sa presidenten.

Den tidigare kongressledamoten O'Rourke har haft en kampanj som varit under kraftig ekonomisk press. Därför valde han, i stället för att skära ner på antalet anställda, att dra sig tillbaka, rapporterade New York Times under fredagen.