Specialåklagare Robert Mueller utreder eventuell rysk påverkan på det amerikanska presidentvalet 2016.

Donald Trump har hela tiden förnekat att han eller hans kampanjlag haft något slags samröre med Ryssland – och har vid flera tillfällen kallat utredningen för en ”häxjakt”.

New York Times har nu analyserat deras egen rapportering, dokument som lämnats in till den amerikanska kongressen, domstolshandlingar och de anklagelser som riktats mot Trumpadministrationen under Rysslandutredningen.



LÄS MER: Mueller: Uppgifterna om Trump stämmer inte

Flera av Trumps medarbetare i kontakt med Ryssland

Analysen visar att minst 17 av Donald Trumps kampanjmedarbetare har haft ryska kontakter. Ytterligare minst tio personer inom Donald Trumps krets ska ha haft kontakt inför Donald Trumps installationstal.

Enligt tidningen rör det sig om fler än 100 kontakter inför tillträdandet i Vita huset. Kontakterna har ägt rum ansikte mot ansikte, men också per telefon, via sms, mejl och privata meddelanden på Twitter.

Bland annat ska Donald Trump själv ha haft kontakt vid totalt sex tillfällen mellan juni 2015, när han meddelade sin kandidatur, och juli 2016. Han har bland annat blivit inbjuden till Moskva för att närvara vid ryska miljardären Aras Agalarovs fest där det också fanns möjlighet att träffa landets president Vladimir Putin.

Efter att hans kampanj inlett fick han också ett brev från samma Agalarov som uttryckte ”stort intresse” för hans presidentkampanj, skriver New York Times.

Fem av dem har åtalats av Robert Mueller

Donald Trumps tidigare advokat Michael Cohen, som i fjol dömdes till tre års fängelse, har haft kontakt med ryssar vid minst 17 tillfällen – och var djupt involverad i lanseringen av Trump Tower i ryska huvudstaden Moskva.

Kartläggningen visar att Donald Trumps tidigare kampanjrådgivare, Roger Stone som i går greps av FBI, är den som haft kontakter med ryssar vid flest tillfällen – 18 tillfällen.

Fem av personerna – Michael Cohen, George Papadopoulos, Paul Manafort, Rick Gates och Michael Flynn som haft kontakter med Ryssland har sedermera åtalats i Robert Mueller-utredningen.