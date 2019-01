På måndagen meddelande Vita huset att president Donald Trump ska resa till USA:s gräns mot Mexiko. Besöket ska ske senare i veckan.

Beskedet är en del av Trumps ansträngningar om att övertyga invånarna i USA om få tillstånd en mur vid den södra gränsen, berättar flera amerikanska medier, bland dem New York Times.

Men redan på tisdagen kommer Trump att hålla ett tal till nationen om nedstängningen av delar av statsapparaten.

Vita huset säger bara att talet ska ske på tisdagen från presidentens kontor – The Oval Office – men inget om vilken tid. New York Times har fått uppgifter från presidentens stab om att presidenten har ansökt om att få avbryta tv-sändningarna under bästa sändningstid på tisdagen.

Lönerna kan utebli för statligt anställda

Sarah Huckabee Sanders, Vita husets pressekreterare, offentliggjorde under måndagen Trumps planer på att resa till den sydliga gränsen, där presidenten ska träffa säkerhetspersonal och personal som arbetar med humanitär hjälp.

Resan sker – om en uppgörelse mellan kongressen och presidenten inte är nådd dessförinnan – den 20:e dagen av nedstängningen.

Förhandlingarna om att öppna den statliga verksamheten går trögt. Just nu påverkas 800 000 anställda och nedstängningen är hittills den näst längsta i USA:s historia.

Den här veckan kan lönerna utebli för de statligt anställda som är berörda.

Mike Pence: Trump kan utlysa undantagstillstånd

Donald Trump har sagt att han inte kommer att underteckna någon lag som ska finansiera de nedstängda myndigheterna om det inte ingår en uppgörelse om att finansiera muren mellan USA och Mexiko.

Trumpadministrationen ser nu över möjligheterna att utlysa undantagstillstånd angående muren vid mexikanska gränsen, meddelar vicepresident Mike Pence enligt Reuters. Trump ska dock inte ha tagit något beslut i frågan.

Nancy Pelosi, talmannen i representanthuset, där nu demokraterna har majoritet, har förklarat att presidenten "inte kommer att få någon mur".