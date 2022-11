Dagligen skickar Donald Trump ut mejl till sina anhängare och ber dem att donera pengar. Dessutom har han en rad stora donatorer. Och tilltaget att verka på offensiven verkar ha lönat sig – enligt Business Insider har den tidigare presidenten dragit in nästan 100 miljoner dollar i kampanjpengar.

Detta är pengar som skulle sitta fint framöver om det är så att Trump - som många väntar sig - kommer att tillkännage att han återigen kandiderar till presidentposten.

Donald Trump i Ohio inför mellanårsvalet. Foto: MICHAEL CONROY / AP TT NYHETSBYRÅN

Men en snårig regel kan stoppa Trump från att faktiskt använda pengarna i sin kampanj, rapporterar Business Insider.

Trump har nämligen samlat in pengarna via en så kallad ”leadership PAC”, som är en politisk kommitté och samlar bland annat in pengar, men då för att backa andra kandidater ekonomiskt eller för att täcka kostnader som inte får täckas av kampanjpengar.

Miljonerna kan stoppas

Pengarna går alltså inte att direkt överföra till en ”war chest” som många kallar kampanjarsenalen.

– Vi har aldrig haft en tidigare president med ett leadership PAC tidigare, och allra minst en med niosiffriga belopp i. Men lagen, i alla fall, är tydlig i att det inte kan gå till kampanjen, har Adav Noti, advokat kopplad till organisationen Campaign Legal Center, sagt till CNN.

Donald Trump har samlat in pengar som han inte kan kampanja med. Foto: MICHAEL CONROY / AP TT NYHETSBYRÅN

Dock finns ett tänkbart kryphål som Trump kan använda: genom att skapa en så kallad ”super PAC” skulle den kommittén kunna backa Trump på ett indirekt vis, till exempel genom att pengarna skulle kunna användas till reklamkampanjer riktade mot Trumps motståndare, skriver Business Insider.

För att samla in pengar från sina följare lockar Donald Trump ofta med VIP-tillgång till event eller presenter, såsom medlemskort.

Värdelösa gåvor för donation

Enligt en genomgång som Business Insider har gjort är det som donatorerna får i stort sett värdelös.

Som till exempel ett ”Trump Gold Card”, som dock inte går att göra något med. För 45 dollar kan man bli invald i den innersta ”vänkretsen” av donatorer, men vad det innebär är oklart, detta enligt Business Insider.

