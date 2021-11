Trump hotar att stämma juryn för Pulitzerpriset

Den omstridda Steele-rapporten kom 2017. Den var sammansatt av en före detta brittisk spion, Christopher Steele, och kom med explosiva anklagelser om Trumps samarbete med Ryssland och vad han haft för sig i Moskva.

Uppgifter från rapporten användes bland annat i artiklar från The Washington Post och New York Times – som därefter tilldelades Pulitzerpriset.

Sedan dess har dock en rad av uppgifterna i den 39-sidiga rapporten pulveriserats. Till exempel framkom felaktiga finansiella kopplingar till Clintonkampanjen. Därtill har rapportens utpekade huvudkälla, den rysk-amerikanske analytikern Igor Dantjenko, gripits och åtalats för att ha ljugit för FBI.

”Massiv pinsamhet”

Som svar har Washington Post och New York Times vidtagit en ovanlig åtgärd – nämligen att avpublicera och korrigera artiklar. I ett tillägg i två artiklar från 2017 respektive 2019 uppger The Washington Posts editionschef, Sally Buzbee, att tidningen inte kan stå för uppgifter som rapporterades, skriver New York Post.

I en analys i New York Times skriver samtidigt journalisten och Pulitzerprisvinnaren Bret Stephens att avslöjandet om Igor Dantjenko ”hanteras som en massiv pinsamhet”.

”Och om åtalet fastnar så är det precis vad det är”, skriver Stephens vidare.

Trump hotar med stämning

Såväl Washington Post som New York Times har efter ändringarna vidhållit att deras artiklar inte längre innehåller felaktigheter.

Men Donald Trump kräver nu vidare åtgärder. Den tidigare presidenten hotar att stämma juryn för Pulitzerpriset om de inte drar tillbaka priset som tidningarna fick för sin rapportering, skriver The Independent.

I stämningen skriver advokaten Alina Habba att juryn behöver vidta åtgärder ”omedelbart”.

”Om Pulitzerprisets jury misslyckas med att göra detta kommer det leda till att juridiska åtgärder vidtas mot den. Vänligen agera i enlighet med detta”, skriver advokaten.

Se mer