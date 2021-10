Trump hånar död man efter kritik mot Ivanka

Amerikanske senatorn John McCain dog i sviterna av hjärncancer 2018. Hans dotter Meghan McCain kallar i sin nya bok ”Bad Republican” Ivanka Trump och hennes make Jared Kushner för ”inkräktare” på grund av att de närvarade vid John McCains begravning.

– De hade ingen som helst anledning att vara där och det är något jag fortfarande är arg över, sade McCain i tv-programmet ”Watch What Happens Live With Andy Cohen”.

Det gillade inte Ivankas pappa Donald Trump alls.

”Avskummet Meghan McCain har alltid varit en mobbare”, skrev Trump i en tweet via sin talesperson Liz Harrington.

Donald Trump använder ibland uttrycket ”RINO” (Republican in name only=republikan bara till namnet) om personer han är kritisk mot i det egna partiet. Han använde återigen uttrycket om John McCain i tweeten.

”Jag gjorde det möjligt för hennes pappa att ha världens längsta begravning, utformad av honom, trots att jag aldrig, för att uttrycka det milt, gillade honom. Han var, på sitt eget lilla sätt, alla RINOs RINO”, skriver Trump.

Trump om McCain: ”Killen var en jävla loser”

John McCain och Donald Trump kritiserade ofta varandra. McCain anklagade 2015 Trump för att ”hetsa upp stämningen bland galningarna” med sina åsikter.

”USA:s president borde inte leda den fria världen genom att gratulera diktatorer till att de vinner riggade val”, skrev McCain i ett uttalande sedan Trump hade gratulerat ryske presidenten Vladimir Putin till en valseger.

– Killen var en jävla loser, sade Trump om McCain efter hans död enligt Detroit Free Press.

Trump skrev därefter på Twitter:

”Jag var aldrig ett fan av John McCain.”

Trump beskrev 2020 McCain som ”en av de mest överskattade personerna som varit i Washington” enligt The Hill.

LÄS MER: Premium 50 personer som Donald Trump har gett öknamn