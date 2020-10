Trump håller första stora valmötet sedan coronan

President Donald Trump ligger illa till i opinionen inför slutspurten av sin valkampanj. Efter tillfrisknandet lägger han nu till en extra växel. Valmöten och andra evenemang är planerade till mer eller mindre varje dag – med början på flygplatsen i Sanford, Florida.

Inför talet är många intresserade av att se hur länge presidenten orkar tala. På liknande möten brukar han hålla igång omkring en och en halv timme. Återstår att se hur långt talet blir i natt.

Talet började med att Trump kastade ut kepsar till publiken, innan han började tala. Snart var Trump inne på ett ämne som var uppenbart skräddarsytt för en publik i Florida, med sin stora latinamerikanska befolkning: Kuba.

– Biden var en stor Castro-älskare. Obama gav bort hela planeten till Castro. Vi fick precis Bay of Pigs award, sa Trump.

Det är oklart vad han menar med uttalandena om Biden och Obama – och något Bay of Pigs award finns inte. Trump har tidigare hävdat att han fått just det priset och faktagranskare har kommit fram till att han eventuellt kan syfta på att han under valkampanjen 2016 fick stöd av veteraner från den misslyckade invasionen vid Grisbukten.

Därefter kom ännu ett lite märkligt uttalande.

– Det är bäst att ni röstar på mig, Puerto Rico. Det är bäst att ni röstar på mig.

Problemet med detta är att Puerto Rico, som inte är en delstat, inte kan rösta på någon kandidat eftersom de inte har några elektorsröster.

Testat negativt flera gånger

När presidenten satt på planet ner till den delstat som är allra viktigast för presidenten att vinna twittrade talespersonen Kayleigh McEnany ut ett uttalande från Trumps läkare, där det avslöjades att Trump testat negativt för covid-19 flera dagar i rad.

– Det som är bra med det är att jag gått igenom det. Nu säger de att jag är immun. Jag känner mig så starkt. Jag kan gå rakt ut i publiken och kyssa alla. Jag skulle kunna kyssa alla killar och alla vackra kvinnor – alla, sa Trump om sitt tillfrisknande i talet.

Trump twittrade om ”Sleepy Joe”

Trump själv twittrade också ivrigt under flygresan. Särskilt handlade det mycket om hans motståndare Joe Biden – eller ”Sleepy Joe” som Trump ofta kallar honom. Bland annat hade presidenten noterat att Biden råkat säga ”Som en stolt demokrat ställer jag upp i valet till senaten”.