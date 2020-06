Mary Trump, 55, planerar att ge ut sin nya bok ”Too much and never enough” i slutet av juli, men Donald Trump gör sitt bästa för att att stoppa henne. Och med undertiteln ”How my family created the world’s most dangerous man” – eller på svenska, hur min familj skapade världens farligaste man – går det att anta att boken inte har ett positivt innehåll.

President Trump hävdar själv att Mary Trump inte får skriva en bok om honom eftersom hon har skrivit på ett sekretessavtal.

– Hon får inte skriva en bok. Du vet, när vi kom överens med hennes bror, som jag har en bra relation med, skrev hon på ett avtal, säger Trump till Axios.

Så vill Trump stoppa boken

Enligt The Daily Beast ska Mary Trump ha skrivit på avtalet i samband med en tvist om hennes pappa Fred Trump Jr:s testamente.

President Trump har genom sin andra bror redan fått avslag på en stämningsansökan mot brorsdottern och har nu lämnat in en ny, enligt CNBC.

Mary Trumps advokat säger till tv-kanalen att stämningen är ett försök att stoppa politiska åsikter om presidenten och att det kommer att misslyckas.

Mary Trump väntas komma ut som källa

I boken väntas Mary Trump berätta om presidentens liv och dessutom komma ut som källan till New York Times artiklar om hans privata ekonomi.

Hennes förlag har i ett uttalande till CNBC sagt att de går vidare med publiceringen och att de är övertygade om att de kommer gå segrande ur rättstvisterna.

Mary Trump är inte den enda som skrivit om presidenten. Den förre säkerhetsrådgivaren John Bolton gav nyligen ut en bok, som även den riskerade att stoppas efter protester från presidenten.

Presidenten vill med en juridisk process stoppa sociala mediet.

