Under fredagen så avslöjades hur Donald Trump sammanlagt fått 42 miljoner dollar genom en utbetalning från ett hotell som han äger i Las Vegas och från en skattelättnad för skogsmark i New York.

Donald Trump ska inte ha haft tillräckligt med pengar att pumpa in i sin presidentvalskampanj 2016, rapporterar New York Times. Satsningar på golfbanor och ett hotell i Washington ska ha sugit upp hans pengar, visar skatteredovisningar som New York Times har tagit del av.

Hotellpengarna betalades genom en kedja transaktioner

Samtidigt nekades Donald Trump i början av 2016 ett lån från Deutche Bank – den enda större lånegivaren som fortfarande gjorde affärer med honom, enligt New York Times.

Han ska då ha sålt aktier för cirka 38 miljoner dollar. Det verkar inte ha räckt till.

New York Times granskning visar att 21 miljoner dollar, motsvarande cirka 200 miljoner kronor, betalades från ett Las Vegas-hotell som Trump äger tillsammans med Phil Ruffin.

Betalningen ska ha genomförts genom en kedja transaktioner genom olika Trump-kontrollerade bolag innan han tog emot den direkt.

Betalningen till Donald Trump ska ha bokförts som ”affärskostnader” för hotellet.

Sedan tidigare är det känt att New Yorks delstatsåklagare, demokraten Letitia James, har startat en bedrägeriutredning mot president Donald Trump och Trumporganisationen.

Så fick Donald Trump 200 miljoner för skogsbevaring

Åklagaren anklagar Trump för att ha blåst upp sina tillgångar för att åtnjuta lån och skattelättnader.

Den demokratiska delstatsåklagaren Letita James utreder Donald Trump och hans organisation för bedrägeri. Foto: KATHY WILLENS / AP TT NYHETSBYRÅN

Nu rapporterar Washington Post om vad som ska ha blivit den hetaste affären i utredningen – som enligt tidningen kan få stora konsekvenser i sluttampen av valrörelsen.

Det handlar om Donald Trumps gods Seven Springs i delstaten New York. Enligt utredningen ska han ha fått 21 miljoner dollar, motsvarande cirka 200 miljoner kronor, i skattelättnader för att bevara skog på godset.

Misstänks ha blåst upp markvärdet för att få skattelättnad

Det rör sig om knappt 85 kvadratkilometer med skogsmark som Trump lovat bevara, rapporterar Washington Post.

Uppgörelsen tecknades med förutsättning att godset Seven Springs värderas till 56 miljoner dollar, motsvarande cirka 500 miljoner kronor.

En värdering som utredarna misstänker är kraftigt uppblåst för att åtnjuta skattelättnaden. Tre samhällen i området värderar bara marken till hälften av Trumps värdering, enligt utredningen.

Donald Trump anser sig vara utsatt för en häxjakt av Letitia James – som även valt att stämma den mäktiga vapenlobbyorganisationen NRA – och hans chefsjurist säger till Washington Post att ”anklagelserna är kategoriskt osanna”.

