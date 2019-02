Enligt USA:s president kommer landet inte ha möjlighet att ställa alla tillfångatagna IS-anhängare inför rätta. Därför behöver han nu hjälp – från Europa.

Alternativet, om ingen hjälp kommer från Europa, är att man tvingas släppa några, skriver Donald Trump på Twitter.

”USA ber Storbritannien, Frankrike, Tyskland och andra europeiska allierade om hjälp att återhämta över 800 IS-krigare som vi har fångat i Syrien och att ställa dem inför rätta. Kalifatet är redo att falla”, skriver presidenten.

”Dags för andra att agera”

Dessutom menar Donald Trump att det inte är mer än rätt att Europa hjälper till. De fångna IS-anhängarna tros ha sitt sikte inställt på Europa, om de släpps och USA vill inte se de allierade länderna infiltreras av IS-medlemmar, menar Donald Trump.

”Vi gör så mycket och spenderar så mycket – dags för andra att agera och göra jobbet som de är så kapabla att göra. Vi drar oss tillbaka efter att kalifatet är besegrat till 100 procent”, skriver Donald Trump.

Kalifatet besegrat ”väldigt snart”

Det var den 29 januari som USA meddelade att IS förväntades förlora sitt sista territorium inom ett par veckor. President Donald Trump sa senast förra onsdagen att IS kalifat skulle vara besegrat ”till 100 procent” om en vecka.

Enligt USA-stödda Syriska demokratiska styrkorna, SDF, kommer man ta kontroll över den sista IS-enklaven i Baghouz i östra Syrien ”väldigt snart”, skrev Reuters under gårdagen.

Det efter att de sista hundratalen IS-soldater ska ha kapitulerat. Men fortfarande kan några gömma sig i underjordiska tunnlar. IS-fästet i Baghouz ska fram till ingripandet ha varit några kvadratkilometer stort, uppger CBS News.

Expressens utrikeskorrespondent, Kassem Hamadé, uppgav under lördagen att ”allt tyder på att IS håller på att förlora”. Samtidigt menade han att det fortfarande fanns enstaka IS-kontrollerade områden kvar i Syrien.

– Allt tyder på att IS håller på att förlora sista fästet i de områden som kontrolleras av kurderna i Syrien. Jag har pratat med presskontoret för kurdiska styrkorna i norra Syrien och de säger att IS har förskansat sig ett litet område som är cirka 800 kvadratmeter stort. Man har inte kunnat storma den sista biten på grund av att IS tagit civila som mänskliga sköldar, sa Kassem Hamadé under lördagen.