Trump kommenterade beslutet i en rad tweets:

”Jag trodde att jag gjorde något riktigt bra för vårt land”, skrev presidenten och fortsatte:

”Men på grund av medias och demokraternas irrationella fientlighet kommer vi inte längre att se Trump National Doral i Miami som ett alternativ för G7-mötet. Vi påbörjar omedelbart sökandet efter en annan mötesplats, varav Camp David är en möjlighet.”

Vita huset stabschef sågade Camp David

G7-mötet kommer att hållas i USA den 10 till 12 juni nästa år.

Vita huset har tidigare sagt att elva platser har övervägts som alternativ för G7-mötet, men Camp David var inte en av dem.

Senaste gången G7-mötet hölls i USA var 2012 och då var det just Camp David som valdes av dåvarande presidenten Barack Obama skriver Washington Post.

Men när Vita husets stabschef Mick Mulvaney under torsdagen tillkännagav planerna att hålla G7-mötet i Miami sågade han Camp David.

– De som deltog vid det mötet avskydde den platsen vad jag kan förstå, de tyckte att det var ett miserabelt ställe för G7-mötet. Det var för litet och det låg för avlägset, sade Mulvaney.

Dystra resultat för Trumps resort i Miami

Även Donald Trumps golf-resort i Miami har suttits under luppen under det senaste. Då i en granskning i the Washinton post som visade att hotellet sett minskade intäkter under de senaste åren.

På två år har rörelseresultat fallit med 69 procent och i fjol landade bruttoinkomsten på 75 miljoner dollar.

G7-mötet hålls varje år mellan sju av världens största industriella ekonomier. Medlemsländerna består av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA.

Fjolårets möte såg Frankrike som värdland, och evenemanget hölls på Hôtel Du Palais i Biarritz.