Efter den avbrutna intervjun ska Trump även ha struntat i att medverka vid inspelningen av ett tv-segment tillsammans med vicepresident Mike Pence.

Den exakta orsaken till Trumps avbrott är oklart, men enligt källor till New York Times ska presidenten blivit arg på frågorna från den ikoniska CBS-journalisten Lesley Stahl.

”Använde inte munskydd”

Kort efter intervjun gick Trump till attack mot Stahl i flera inlägg på Twitter.

”Lesley Stahl från 60 Minutes använde inte munskydd efter intervjun med mig i Vita huset. Mycket mer kommer”, skriver Trump i tweeten som även innehåller ett videoklipp på Stahl utan munskydd.

New York Times källor uppger dock att videon spelats in kort efter intervjun och att Lesley Stahl ska ha använt munskydd under merparten av tiden i Vita huset.

CBS kommer att sända avsnittet med Trump på söndag, men redan nu hotar Trump med att själv publicera intervjun – för att visa hur illa han blivit bemött av Stahl.

”Jag är glad över att kunna informera er om att jag, för att få en korrekt rapportering, funderar över att posta min intervju med Lesley Stahl från 60 Minutes, INNAN DET SÄNDS! Detta kommer att göras så att alla kan få en glimt av vad den FALSKA och PARTISKA intervjun handlar om”, skriver Trump på Twitter.

Har mötts förut

Det är inte första gången som Lesley Stahl intervjuat Donald Trump.

2018 pressade hon Trump om hans syn på klimatförändringarna i en intervju, vilket ska ha irriterat presidenten, enligt CNN.

Stahl har även uppgett att Donald Trump erkänt för henne att han medvetet attackerade journalister för att svartmåla negativa nyhetsrapporteringar om honom.

– Han sa: ”Vet du varför jag gör det? Jag gör det för att misskreditera och förnedra er alla, så att ingen kommer tro er när ni skriver negativa historier om mig”, ska Lesley Stahl ha sagt enligt CNN.

LÄS MER: Melania Trump ställer in kampanjmöte