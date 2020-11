Under det kaotiska röstkaoset i USA startades Facebook-gruppen ”Stop the steal”, som refererade till Donald Trumps anklagelser kring demokraternas påstådda röstfusk. Under ett dygn fick gruppen över 350 000 medlemmar. Men redan på fredagen stängdes den ner på grund av att ha spridit desinformation om valet, skriver The Gaurdian.

Efter att gruppen stängts ner startades nya under liknande namn. En grupp med samma namn, ”Stop the steal”, lyckades snabbt få över 60 000 medlemmar. Men efter ett dygn bytte administratörerna gruppens namn till ”Gay Communists for Socialism” – utan någon förklaring.

Trump-anhängarna började snabbt spekulera i vad som hade hänt.

”Vem bytte namn på denna grupp? Har vi blivit hackade?”, undrade en förvirrad gruppmedlem.

En annan skrev:

”Vad hände med ”Stop the steal”. Jag är inte för socialism.”

Foto: Facebook

Skapade gruppen för att luras

Administratörerna berättar för The Gaurdian att gruppen skapades för att ”trolla” med Donald Trumps konservativa anhängare.

– Vi hade ingen aning om att den skulle ta sån fart och locka så många ovetande personer när vi gjorde bytet, berättar en person bakom gruppen för den brittiska tidningen.

En annan administratör fortsatte att lura de aningslösa medlemmarna genom att skriva att det var Facebook låg bakom namnbytet. Något som flera såg som en rimlig förklaring och menade på att företaget vill censurera Donald Trumps fans.

”Fortfarande samma medlemmar, samma inlägg, vi måste bara gömma oss för att yttrandefrihet inte är en grej på Facebook”, skrev en.

På lördagen blev gruppen borttagen efter att ha anmälts tusentals gånger.