Trump åberopar femte tillägget efter FBI-räden

I måndags genomförde FBI en husrannsakan i Trumps bostad i Florida, medan han själv var i New York. Samtidigt vittnar han under ed i den civilprocess som pågår mot honom i delstaten New York.

I ett officiellt uttalande riktar sig ex-presidenten nu speciellt till justitieministern Letitia James, som han anser driver en kampanj för att ”förgöra” honom.

– Denna politiska attack mot mig, min familj och mitt stora företag är hennes avskyvärda försök att uppfylla det cyniska och mycket korrupta löftet.

– Hon proklamerade: ”Jag ser fram emot att gå in på åklagarmyndigheten varje dag och stämma honom... och sedan gå hem!”, säger Trump i uttalandet.

Åberopar femte tillägget: Har inget val

Civilprocessen mot honom beskriver Trump som en ”illvillig och hämndlysten fiskeexpedition”. Han hävdar också att han kommer använda den amerikanska konstitutionen ”till fullo” för att försvars sig själv mot vad han beskriver som en attack.

Trump säger också att han kommer att åberopa det femte tillägget i konstitutionen, rätten att inte vittna mot sig själv, och inte svara på frågor i civilprocessen som pågår mot honom.

– När din familj, ditt företag och alla människor i din omloppsbana har blivit måltavlor för en ogrundad, politiskt motiverad häxjakt med stöd av advokater, åklagare och ”fake news”-medier har du inget val, säger ex-presidenten.

LÄS MER: FBI sökte i Melanias garderober och sovrum

USA-kännaren: Det kan Trump hålla gömt i lyxhuset