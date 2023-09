Trudeau anklagar indisk säkerhetstjänst för mord

Hardeep Singh Nijjar var kanadensisk medborgare men född i Indien. Som en av de mest framstående sikhiska ledarna i Kanada förespråkade han ett självständigt Khalistan‚ en självständig stat i Punjab byggd på religiösa grunder. I somras mördades han av två beväpnade, maskerade män i sin bil utanför sitt tempel i en förort till Vancouver.

I ett tal till parlamentet på måndagen berättade Kanadas premiärminister Justin Trudeau att kanadensiska myndigheter utreder ”trovärdiga uppgifter” om att indiska agenter låg bakom mordet – uppgifter han tagit upp med såväl indiska säkerhetstjänster som direkt med premiärminister Narendra Modi.

– Om någon utländsk regering är inblandad i mordet på en kanadensisk medborgare på kanadensisk mark är det en oacceptabel kränkning av vår suveränitet, sa Trudeau.

– Det är själva motsatsen till de grundläggande regler som fria, öppna och demokratiska samhällen uppför sig.

Dålig stämning mellan Kanada och Indien

Trudeau sa också att Kanada samarbetar med sina allierad för att utreda Nijjars död och att han förväntar sig att Indien också samarbetar. Samtidigt utvisades även en indisk diplomat från Kanada. Enligt utrikesminister Melanie Joly ska det handla om ledaren för den indiska underrättelsetjänsten i Kanada.

Förhållandet mellan Kanada och Indien har varit i utförsbacke en tid. Kanada avbröt nyligen förhandlingar om ett frihandelsavtal med Indien och i samband med det ställdes än förhandlingsresa till Mumbai också in. Under G20-mötet tidigare under september möttes inte Modi och Trudeau officiellt, men tonen ska enligt källor ha varit hård mellan de båda premiärministrarna, där Modi enligt Washington Post ska ha anklagat Trudeau för att acceptera ”extremisters anti-indiska verksamhet” i Kanada.