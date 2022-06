Trots sommarvärmen – nu ökar coronasmittan

Antalet fall av covid-19 har ökat i Sverige de senaste veckorna. Förra veckan, vecka 24, registrerades 2 165 fall, en ökning med 14 procent jämfört med veckan innan. Även andelen positiva bland de provtagna ökade.

Under vecka 25 finns siffror till och med onsdag. Siffrorna pekar på en tilltagande ökning med cirka 590 fall per dag, att jämföra med cirka 330 fall per dag måndag till onsdag vecka 24.

Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen fall med omikronvarianten BA.5 ökat de senaste veckorna, vilket bedöms bidra till den ökade smittspridningen.

Antalet intensivvårdade och avlidna har sjunkigt stadigt under hela våren och försommaren, och den trenden har ännu inte brutits av de stigande smittotalen.

Ökar mest i syd

Både döds- och iva-talen ligger dock något högre än de gjorde under huvuddelen av sommaren och hösten förra året.

Högst smitta i landet vecka 24 hade Region Uppsala, med 46 fall per 100 000 invånare.

Blekinge är en av de regioner där smittan ökar mest, om än från mycket låga nivåer. Antalet fall ökade från 8 per 100 000 invånare vecka 23 till 20 per miljon vecka 24. Måndag till onsdag vecka 25 registrerades 30 fall per 100 000 invånare.

Inför midsommarfirandet meddelade regionen att även antalet sjukhusvårdade börjat öka och smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö uppmanade Blekingeborna att tänka sig för:

– Särskilt om du ska fira med äldre och sköra personer. Avstå om du känner dig det minsta förkyld, sade han i ett pressmeddelande.

Fler behöver sjukhusvård

Sedan dess är att antalet inneliggande covidpatienter har fortsatt att öka.

– I går (lördag) var det 13 stycken, från att ha varit noll under ett par veckor dessförinnan, säger Bengt Wittesjö.

Vaccinforskaren Matti Sällberg tror att det är framåt hösten vi kan vänta oss en brantare ökning. Han utesluter inte att en fjärde vaccindos för allmänheten blir aktuell, även om han tror att tre doser kommer att ge ett gott skydd för de allra flesta även mot kommande varianter.

– Jag tycker inte att man ska vara orolig men å andra sidan ska man ha respekt för det här viruset, säger han.