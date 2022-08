När temperaturen inte understiger 20 grader under hela natten kallas det för tropisk natt. Fenomenet uppstår oftast under slutet av sommaren när fuktig luft strömmar in och temperaturen i havet har hunnit bli hög.

– Vattnet fungerar som en värmereservoar. Temperaturen i vattnet ändras inte lika snabbt som i luften och vattnet blir som ett värmebatteri som hjälper till att hålla temperaturerna uppe, säger meteorolog Linnéa Rehn Wittskog vid SMHI.

Eftersom vattnet är värmebäraren förekommer tropiska nätter sällan i inlandet men kan däremot uppstå i innerstäder där gator och huskroppar magasinerar värme, enligt SMHI.

De gångna veckans nätter har varit tropiska på flera håll. Natten till måndag sjönk nattemperaturen inte under 20 grader i Skillinge, Östergarnsholm och Fårösund.

Den påföljande natten var tropisk på Ölands norra udde, i Lund, på Landsort, i Falsterbo, Visby, på Skarpö och Vinga, Svenska högarna, i Karlskrona och Halmstad, Nidingen, Skillinge, Landsort, Hoburg, Östergarnsholm, Fårösund och på Gotska sandön.

Natten mot onsdag svettades Svenska högarna, Skarpö, Stockholm (Observatorielunden), Saltsjö-Boo, Örskär, Utklippan, Söderarm och Gotska sandön.

Den gångna nattens temperaturer finns ännu inte inrapporterade hos SMHI.

– Det är inte jätteovanligt med tropiska nätter och inget konstigt den här tiden på året, säger Linnéa Rehn Wittskog.

Men den kommande natten kan bli den sista för i år som blir tropisk.

– Det kan möjligtvis bli tropiskt natten som kommer men sedan kommer svalare och torrare luft in från fredag och framåt, säger Linnéa Rehn Wittskog.