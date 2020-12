Trots coronapandemin är det tydligt att svenskarna inte slutat dejta. Enligt ett pressmeddelande från Tinder hade antalet meddelanden och användandet av swipefunktionen ökat tvåsiffrigt i höstas jämfört mot slutet av februari.

Genom att jämföra Tinder-bios har man kunnat urskilja de största trenderna hos användare under det gångna året. Där blir det bland annat tydligt att många anpassat sig efter restriktionerna.

Användandet av ”Face time” i presentationstexterna var 14 gånger så högt i april som i januari och och ”Zoom” ökade med 10 gånger 2020 jämfört med föregående år.

Även raggningsrepliker inspirerades av pandemin.

Ord som ”toapapper”, ”pasta” och ”handsprit” vad återkommande i profilerna och öppningsfrasen ”Jag har toapapper” blev populär.

Något som användes flitigt av Tinder-användarna var också ”covid-fri” och ”antikroppar”.

Flera använde sig även av Tinders passfunktion för att hitta matchningar i andra länder. Jämfört med 2019 användes funktionen sju gånger mer.

Samtidigt som Stockholm var bland de tio mest besökta städerna globalt sökte sig svenska användare mest till bland annat Los Angeles och Oslo.

Något som präglade mångas profiler var serietittande, då många satt hemma och sträckkollade på Netflix.

I maj var omnämnandet av ”Netflix and chill”, ”Tiger king” och ”Love is blind” som allra högst.

Under 2020 laddade allt fler ner appen Tiktok, något som även syntes på Tinder. Under juli 2020 nämndes Tiktok åtta gånger mer än i juli 2019.

Samtidigt som pandemin har färgat av sig på Tinder-profiler tog även många svenska Tinder-medlemmar tydlig ståndpunkt i ”Black Lives Matter”-protesterna. Omnämnandet av ”BLM” och ”Black Lives Matter” var 22 gånger så stort under 2020 som under 2019.

De mest populära låtarna på Tinder 2020

1. Blinding Lights - The Weekend

2. ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) / DaBaby

3. The Box - Roddy Ricch

4. Life Is Good (feat. Drake) - Future

5. WAP (feat. Megan Thee Stallion) / Cardi B

6. Svag / Victor Leksell

7. Circles/ Post Malone

8. Toosie Slide / Drake

9. In your eyes/ The Weekend

10. For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) / Pop Smoke

Källa: Tinder Norden

