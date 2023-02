Trenden: Ryska offren på högsta nivån sen början

Statistiken över ryska förluster bör tas med en nypa salt då den samlas in av Ukrainas försvar. Men enligt det brittiska försvarsdepartementet ser trenden ut att stämma.

Beräknat på de sju senaste dagarna har genomsnittet för antalet ryska offer legat på 824 soldater per dag. Siffran är fyra gånger högre än snittet mellan juni och juli 2022.

”Under de senaste två veckorna har Ryssland sannolikt drabbats av den högsta andelen offer sedan den första veckan av invasionen av Ukraina”, skriver försvarsdepartementet i en analys.

Snittet över antalet ryska offer sedan invasionen inleddes i februari i fjol. Foto: Brittiska försvarsdepartementet

När snittet var som högst, i slutet av februari i fjol, låg det på cirka 1 140 ryska offer per dag. Men den siffran sjönk sedan kraftigt. I mars låg det på omkring 386 förluster på dag, enligt den statistik som finns.

Exakta och bekräftade siffror finns inte att tillgå under pågående krig. Det brittiska försvarsdepartementet konstaterar också att även Ukraina fortsatt lider förluster, och att trupperna ska ”lida av en hög utmattning”.

Flera faktorer bakom ökningen

Som förklaring till de ökade förlusterna i de ryska leden nämns flera möjliga faktorer. Det handlar bland annat om ”brist på utbildad personal, koordination och resurser över fronten”.

Som exempel på stridsområden där det finns sådana problem nämns Vuhledar och Bakhmut i östra Ukraina.

På lördagen skrev tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, om att ryska krigsbloggare gått ut i kritik mot den militära ledningen i Vuhledar, efter en misslyckad attack i slutet av januari. Vid tillfället ska minst 30 bepansrade fordon ha lämnats kvar – och stridbara soldater uppges ha flytt.

