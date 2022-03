Tredje rysk generalmajor dödad under invasionen

På fredagen uppger det ukrainska försvaret att generalmajor Andrej Kolesnikov dödats under invasionen. Han ska ha lett det 29:e förbandet i Rysslands östra militärdistrikt.

I övrigt är omständigheterna kring dödsfallet oklara. Ryska myndigheter har ännu inte uttalat sig om beskedet.

Kolesnikovs död innebär att totalt tre ryska generalmajorer dött sedan invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari. Tidigare har det ukrainska försvaret och ryska medier rapporterat att generalmajorerna Vitaly Gerasimov och Andrej Suchovetskij dödats.

Tidigare dödsfallen

Vitaly Gerasimov dödades under måndagen i samband med striderna runt Charkiv, Ukrainas näst största stad. Han ska tidigare ha tjänstgjort i ryska militäroperationer i Tjetjenien och Syrien, samt under annekteringen av Krim, enligt The Guardian.

Den första generalmajoren som dödades i strid var Andrej Suchovetskij. Den 5 mars sköts han ihjäl av en prickskytt under striderna om flygbasen Gostomel, strax utanför huvudstaden Kiev.

Han beskrevs som en krigsveteran, som tidigare varit befäl för ryska fallskärmsjägare i Syrien.

Försvarskällor: ”Förvånande”

Enligt Dan Sabbagh, försvarsjournalist på The Guardian, tros Ryssland ha skickat omkring 20 generalmajorer till Ukraina.

Han skriver på Twitter att militärkällor varit ”förvånade” över hur många militärledare av högsta rang som varit nära fronten. Enligt en källa kan det peka på att ”trupper inte kan ta beslut själva, att de inte har medvetenhet om situationerna de befinner sig i, eller att de är rädda för att gå framåt”, skriver Dan Sabbagh på Twitter.

I tisdags uppgav den ukrainska militären att över 12 000 ryska soldater hade dödats under invasionen. Några siffror om dödsfall i de egna leden har militären inte gått ut med.

Ryssland har inte presenterat information om antalet döda sedan i onsdags förra veckan. Då gavs siffror om 498 dödade ryska soldater och 2 870 dödade ukrainska soldater.

