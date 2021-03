Tredje kvinna anklagar Cuomo: ”Blev chockad”

Ännu en kvinna anklagar New Yorks guvernör Andrew Cuomo för att ha uppträtt olämpligt. Händelsen ska ha utspelat sig på ett bröllop i New York i september 2019. Anna Ruch hade aldrig träffat den demokratiska toppolitikern tidigare, men tyckte att skålen han hade hållit för hennes vänner var lyckad, så hon tackade för hans ord när han kom fram till henne under minglet.

Då placerade Cuomo, enligt Anna Ruch, plötsligt sin hand långt ner på hennes bara rygg.

– Jag flyttade undan hans hand direkt med min hand, vilket jag tycker borde ha varit tillräckligt för att visa att jag inte ville att han skulle röra vid mig, säger hon.

Drog undan huvudet

Men i stället ska Cuomo, när hon flyttade på handen, ha reagerat med att säga att hon verkade ”aggressiv” – för att sedan lägga händerna på hennes kinder och högt fråga om han fick kyssa henne. Ruch berättar att hon drog undan huvudet samtidigt som han närmade sig och lyckades pussa henne på kinden.

– Jag blev så förvirrad, chockad och generad. Jag vände mig bort, men jag kunde inte hitta orden vid tillfället, säger hon till New York Times, som publicerar en bild från en serie av bilder på tillfället.

En vän till Anna Ruch bekräftar händelsen och tidningen har även läst sms-meddelanden om det inträffade från den tiden.

Oberoende utredning av anklagelserna

Anklagelserna kommer samtidigt som det blivit känt att en oberoende utredning om Cuomos förehavanden ska genomföras. I förra veckan gick två tidigare medarbetare, Charlotte Bennett och Lindsey Boylan, ut och anklagade Andrew Cuomo för sexuella trakasserier.

Cuomo bad i helgen om ursäkt för att han fått kvinnorna att känna sig obekväma, men menade samtidigt att det handlade om skämtsamheter som missuppfattats.

