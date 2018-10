Polska myndigheter uppges vilja få tag i tre unga tjejer som ska ha gjort en nazisthälsning utanför det tidigare koncentrationslägret Auschwitz, väster om staden Krakow i Polen, rapporterar bland andra Daily mail.

En bild på tjejerna publicerades på ett konto på Instagram i tisdags men är nu raderad och ersatt med en ursäkt.

De ansvariga för museet ska dock ha hunnit kontakta en åklagare för att driva ärendet vidare.

– Det här är chockerande beteende, särskilt på en sådan tragisk plats, säger Pawel Sawicki, presstalesperson för museet, till Jewish Telegraphic Agency.

Det är inte förbjudet, enligt lag, att göra en nazisthälsning i Polen men en person kan få uppemot tre års fängelse för hets mot folkgrupp eller för att främja fascistiska ideologier.

Bilden har plockats bort, och ersatts med en ursäkt på Instagramkontot.

”Det behövs utbildning”

Auschwitz var Nazitysklands största koncentrations- och förintelseläger under andra världskriget och över 1 miljon människor beräknas ha dött där.

I dag fungerar området som museum och årligen åker tusentals skolklasser dit i utbildningssyfte.

Originalbilden på de unga tjejerna ska först ha fått uppmärksamhet efter att den delats i en Facebookgrupp, ”Racist and Xenophobic Behaviour Monitoring Centre”, vars syfte är att motarbeta hatpropaganda på nätet.

”De här tjejernas ”bus” bevisar hur pass mycket utbildning om fasorna under Förintelsen och det totalitära systemet som behövs, i synnerhet med den antisemitism som växer i Polen, skrev personen som delade bilden”, enligt tidningen Daily mail.

Svenskar pekades ut

Tidningen skriver vidare att polska myndigheter just nu försöker identifiera de tre unga tjejerna samt kontakta den skola som de ska gå på.

Det är emellertid inte första gången som något liknande händer.

Så sent som 2017 hamnade svenska tonåringar i blåsväder.

Det var niondeklassare från Fredrikshovs slotts skola – en de skolor med högst betygssnitt i landet – som befann sig i Auschwitz i utbildningssyfte.

Resan till förintelselägret var en del av ett projekt för att lära sig om Förintelsen och har arrangerats för elever under flera år.

Under besöket spelade en stor del av pojkarna i klassen in en film på hotellet där de imiterar Adolf Hitler och gör nazisthälsningar under ett iscensatt nazistmöte.