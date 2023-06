Tre punkter: Så kunde gym-mördaren fritas

Frunze Saghatelyan var bara 16 år när han i mars förra året gick in på Delta Gym i Stockholm, beväpnad med en pistol. Hans egentliga måltavla var en medlem i Bandidos som befann sig på gymmet.

I stället sköt ihjäl Fredrik Andersson, 54, som försökte ingripa mot honom på gymmet.

Saghatelyan dömdes i tingsrätten till sluten ungdomsvård i två år och elva månader för bland annat mordet. Straffet har senare skärpts i hovrätten till fyra år.

Den 23 februari i år placerades han på ungdomshemmet Tysslinge utanför Södertälje. Tysslinge drivs av Statens institutionsstyrelse, Sis.

I slutet av mars klagade han på tandvärk. Ett besök på Folktandvården bokades in av institutionens sjuksyster i samråd med enhetschefen.

Informerades om besökstiden

Den 11 april frågade Saghatelyan när tandläkarbesöket skulle ske. Den biträdande enhetschefen informerade då om tiden: Klockan 9.45 den 13 april.

Under färden in till Södertälje på morgonen den 13 april var Frunze Saghatelyan glad och pratsam och diskuterade bland annat fotboll och politik. När de kom in i stan började han visa större intresse för omgivningen och konstaterade att det fanns många Mercedesar, enligt kriminalvårdaren som satt bredvid honom.

De kom fram till Folktandvården klockan 09.16 – 29 minuter före utsatt tid. Tandläkaren kunde ta emot dem direkt. Frunze Saghatelyan fick behandling för tandsten, men då tandläkaren ville ge honom bedömning för att laga ett hål reagerade han negativt. De lämnade mottagningen och kom ut klockan 09.45, alltså samtidigt som besöket skulle ha börjat.

Beväpnade mannen: ”Släpp honom”

När Frunze Saghatelyan var på väg in i bilen hördes en annan bil göra en kraftig inbromsning. Två maskerade personer kom ut ur bilen. Den ena hade ett vapenliknande föremål i handen och skrek ”släpp honom”. Den andra hade ett batongliknande föremål i handen.

Kriminalvårdaren som höll i Frunze Saghatelyan släppte honom, varpå Saghatelyan och fritagarna satte sig i deras svarta Mercedes och körde därifrån.

Drygt en vecka senare greps 17-åringen i Strängnäs vid en husrannsakan mot en bostad.

Kriminalvårdarens utredare konstaterar i sin analys att den unge mördaren både visste om när han skulle till tandläkaren och hade tillgång till läsplatta och telefon. Det är enligt utredaren den viktigaste förklaringen till att fritagningen kunde ske.

Missade ruta

Den som beställer transporter hos NTE ska svara på olika frågor bland annat om huruvida ”information om transporten har undanhållits klienten”. I det här fallet var rutan ”Nej” ifylld.

Det kan betyda att beställaren aktivt har svarat nej på frågan, men rutan ”Nej” blir också ifylld om beställaren inte tillför någon information till frågan.

Utredaren rekommenderar NTE att se över om det går att förtydliga formuläret som ligger till grund för transportbeställningen.

Transportplaneraren har uppgett att han bommade att rutan ”Nej” var ifylld och att han hade ändrat tid för besöket om han hade uppmärksammat det.

Enligt utredaren är det en bedömning som gjorts med facit i hand. I praktiken gör inte transportplanerare ändringar i bokade besök enbart på grund av att den rutan är ifylld.

NTE fick inte se Sis säkerhetsbedömning

Det som verkligen har betydelse är uppgifter i säkerhetsbedömningen.

Sis kategoriserar Frunze Saghatelyan i transportklass mycket hög, med följande motivering:

”Mycket hög hotbild, ankom tillsammans med polis. Bedömning vid ev. utevistelse att polis informeras.”

Det finns också utförlig information om hans nätverkstillhörighet och de brott han är dömd för.

Den informationen hade enligt utredaren varit ett avgörande underlag för ett eventuellt beslut om att begära poliseskort.

Men NTE fick aldrig tillgång till Sis säkerhetsbedömning.

Utredaren rekommenderar att NTE förbättrar sin dialog med andra myndigheter om riskbedömningar och bättre samverkan med polisen om behovet av poliseskort.

Tre skott hörs på övervakningsfilm från Delta gym.

