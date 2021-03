Sverige får 3,3 miljoner färre Astra Zeneca-doser

Orsaken är bland annat att de planerade leveranserna av Astra Zeneca-vaccin från USA, Storbritannien och Indien stoppas på grund av att länderna infört exportförbud.

– Jag är besviken, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström till TT om ländernas agerande.

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär det att Sverige kan räkna med nära 3 261 000 färre doser än vad företaget tidigare hade aviserat.

”Enligt den senaste av de tidigare prognoserna så skulle vi fått 1,1 miljoner doser under kvartal ett och 4,5 miljoner doser under kvartal två. Nu är prognosen att regionerna totalt får cirka 739 000 doser kvartal 1. Under årets andra kvartal är prognosen att regionerna får 1,6 miljoner doser”, skriver myndigheten i ett mejl till TT.

Fördröjer arbetet

På fredagen kunde Expressen berätta att Sverige får färre vaccindoser av samtliga leverantörer de närmsta månaderna Även Jansen, Moderna, Curevac och Pfizer/Biontech har ändrat hur mycket doser de tror att de kan förse Sverige med.

Regeringen ser allvarligt på Astra Zenecas besked.

”Tillsammans med andra EU-länder ser vi över situationen och möjliga åtgärder. Bland annat har EU-kommissionen och vaccinsamordnaren dialog med tillverkarna.”, skriver socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till SVT.

Hur det här påverkar vaccinmålet är inte klart ännu, enligt ministern.

”Nu framkommer uppgifter om att exportförbud från Indien och USA innebär att leveranserna från Astra Zeneca minskas avsevärt under våren. Exakt vilken betydelse det får för vaccinationstakten och vaccinmålet går just nu inte att säga, men målbilden kan behöva ses över”, fortsätter hon.

Svara i riksdagen

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell fördröjer de minskade leveranserna vaccineringsarbetet i Sverige.

”Det är beklagligt att vi får färre vaccindoser än vi hade räknat med. Det fördröjer naturligtvis arbetet med att erbjuda alla vuxna i Sverige skydd mot covid-19 även om det är för tidigt att säga om och hur tidsplanen påverkas, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Regeringens målsättning har varit att samtliga vuxna personer ska ha vaccinerats under första halvåret 2021. Moderaterna och Kristdemokraterna i riksdagen kräver att Hallengren, i samband med ett besök i socialutskottet i början av nästa vecka, förklarar vilka slutsatser regeringen drar av de försenade leveranserna och vad som görs för att få tillgång till mer vaccin.

Duger inte

Samtidigt som Storbritannien och USA nu har infört exportförbud på Astra Zeneca-vaccin till EU, så har EU exporterat över 34 miljoner doser till de två länderna enligt den tyska nyhetsbyrån DPA.

Den brittisk-svenska läkemedelsföretagets besked tas inte positivt emot av EU. Thierry Breton, EU-kommissionär för den inre marknaden, tycker att bolaget inte gör tillräckligt.

”Det duger inte än för att Astra Zeneca ska uppfylla sina åtaganden för första kvartalet”, twittrar Thierry Breton.

Richard Bergström är rädd för att exportförbuden kan leda till att andra länder agerar på ett liknande sätt.

– Det finns en risk att det här eskalerar. Vissa länder trycker nu på för att inte bara stoppa exporten för företag som inte uppfyller sina åtaganden mot EU, utan för att införa totalt exportstopp, säger han till DN.