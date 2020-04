Den senaste jordbävningen inträffade tidigt under onsdagsmorgonen lokal tid med en magnitud på 3,7 enligt U.S. Geological Survey. Det är den tredje jordbävningen med en magnitud på minst 3,0 de senaste tio dagarna i Los Angeles-området.

Los Angels borgmästare Eric Garcetti skrev på Twitter:

”Räddningstjänsten i Los Angeles utför rutinmässiga undersökningar för att bedöma vilka skador som orsakats.”

Inga skador på byggnader har rapporterats och det är okänt om prinsparet ens kände av jordbävningen. Det gjorde dock flera andra kändisar.

Modellen Chrissy Teigen skrev på Twitter:

”Jag är alldeles för van vid jordbävningar, tror jag har varit med om över 100 stycken över 3 (i magnitud, reds anm) hela vägen upp till 6,5.”

Skådespelaren Kat Dennings skrev på Twitter:

”Kan jordbävningar bara låta bli just nu?”

Skådespelaren Josh Gad skämtade att jordbävningarna i kombination med den pågående coronapandemin börjar bli lite mycket:

”Ungefär hur länge är det som jordens undergång kommer att hålla på? En vän vill veta.”

Drottning Elizabeth fyllde 94 år tidigare i veckan. Foto: KEN GOFF/STELLA PICTURES

Hade videosamtal med drottningen på 94-årsdagen

Prinsparet flyttade till Los Angeles i förra månaden efter en tumultartad tid sedan Meghan och Harrys beslut i januari att dra sig tillbaka från det brittiska kungahuset. Harry och Meghan har därefter meddelat att de hädanefter inte kommer att prata med flera av de största brittiska tidningarna med anledning av rapporteringen kring den så kallade ”Megxit”. Paret anser att de har utsatts för oproportionerligt hård kritik och att medias rapportering har varit såväl orättvis som felaktig.

Paret har försökt hjälpa till under coronakris-karantänen och sågs förra veckan dela ut matpaket iklädda ansiktsmasker till boende i West Hollywood.

Harry, Meghan och sonen Archie hade ett videosamtal med drottning Elizabeth under hennes 94-årsdag i tisdags. Drottningens födelsedag, som brukar firas med pompa och ståt, var i år för första gången under hennes regenttid en betydligt mer nedtonad affär på grund av den pågående coronapandemin. Sedvanliga hyllningar som gevärssalut på flera platser runtom i London ställdes in.

”Hennes majestät betonade att hon inte ansåg att det var lämpligt med sådana aktiviteter med hänsyn till de rådande omständigheterna”, sade en talesperson för drottningen.

