Tre fall av apkoppor efter fetischfestival i Belgien

Fetischfestivalen ”Darklands” i Antwerpen bekräftar nu att de fall av apkoppor som upptäckts i Belgien kopplats till festivalen.

I ett uttalande på sin hemsida skriver festivalen att det finns anledning att tro att de tre fallen kan kopplas till utländska besökare. De har även delat information från belgiska myndigheter:

”Om du får misstänkta utslag på huden är rådet just nu att kontakta akutvården så snabbt som möjligt, så att de kan skicka dig vidare till ett sjukhus med mer expertis”, skriver de myndigheterna.

Enligt myndigheterna ska de manliga besökare som haft sex med män eller de som haft många sexpartners vara extra vaksamma.

Festivalen, som pågick 4 till 9 maj, beskriver sig själva som en mötesplats där människor får chansen att utveckla sin sexuella identitet. ”Ett lyckligt sexliv är en bonus för din lycka”, skriver arrangörerna på hemsidan.

WHO:s oro

Världshälsoorganisationen, WHO, har uttryckt oro för att den ovanliga sjukdomen kan komma att få ytterligare spridning i Europa under sommarens festivaler.

”Jag är orolig för att smittan kan accelerera, eftersom fallen som vi just nu upptäcker är bland de som ägnar sig åt sexuella aktiviteter, och symtomen är obekanta för många”, skriver WHO:s Europachef Hans Henri Kluge i ett skriftligt uttalande.

Vid sidan av ”Darklands” har pridefestivalen på Gran Canaria förra veckan pekats ut som ett utbrott – då flera fall i Spanien och Italien kan kopplas till festivalen, skriver Daily Mail.

– Bland de 30-talet diagnosticerade i Madrid finns det flera som deltog i evenemanget, säger en hälsokälla till El Pais.

Oklar spridning vid sex

Ett annat orosmoln för WHO är att sjukdomen ska smitta via sex.

– Vad som verkar hända nu är att smittan kommit in i populationen via sexuella former, i en genital form, och sprids som om det vore sexuellt överförbara infektioner, vilket har förstärkt överföringen världen över, säger WHO-specialisten David Heymann till Reuters.

Huruvida sjukdomen faktiskt är sexuellt överförbar är oklart – dock finns det en nigeriansk studie från 2017 där forskarna lägger fram en misstanke om det, enligt den medicinska tidskriften Science.

Känt är att apkoppor sprids via nära kontakt men Folkhälsomyndigheten skriver på sin sajt att kunskapen om hur sjukdomen sprids är ofullständig.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, säger till Expressen att sjukdomen utifrån det man vetat tidigare inte har kunnat knytas till sexuell kontakt.

– Det är inte typiskt enligt historisk litteratur. Men jag vågar inte gissa hur sjukdomen beter sig nu, säger han.

VAD ÄR APKOPPOR? • Apkoppor är en mycket ovanlig sjukdom som orsakas av infektion med apkoppsvirus. • Den vanligaste smittvägen är från djur till människa, men det kan i ovanliga fall överföras vid nära kontakt mellan människor. • Sjukdomen förekommer i västra och centrala Afrika. Från övriga länder i världen har tidigare få fall rapporterats, oftast efter resor till dessa områden. • De vanligaste sjukdomssymtomen vid apkoppor är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

