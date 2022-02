Tre ex-poliser döms för George Floyds död

George Floyds död den 25 maj 2020 i Minneapolis, USA, videofilmades och fick global spridning vilket ledde till omfattande protester mot polisbrutalitet.

Expolisen Derek Chauvin är sedan tidigare dömd till över 20 års fängelse för att ha dödat George Floyd.

De före detta poliserna Tou Thao, J. Alexander Kueng och Thomas Lane åtalades för att ha kränkt George Floyds rättigheter under den dödliga polisinsatsen genom att inte ha gett honom vård samt för att inte ha ingripit när deras kollega Derek Chauvin satt med sitt knä mot George Floyds hals, skriver The Hill.

– De valde att inte hjälpa George Floyd, sade åklagaren Manda Sertich under rättegången enligt NBC.

Juryn fann samtliga tre skyldiga

Poliserna sade under rättegången att Floyd betedde sig aggressivt och att de ansåg det nödvändigt att få ner honom på marken enligt The New York Times.

Men juryn i den federala rättegången gick på åklagarens linje och fann samtliga tre skyldiga under torsdagen.

Påföljden meddelas senare.

